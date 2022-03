BOLNA TAČKA! Kristijan sa knedlom u grlu progovorio o bivšoj supruzi: Nikada nisam ni pomislio da OVO MOŽE DA SE DESI!

Jedan od razvoda koji je potresao domaću estradu jeste razvod Kristijana Golubovića i Ivane Veljović.

Podsetimo, Kristijan Golubović otpočeo je romansu u rijaliti programu "Zadruga" sa pevačicom Kristinom Spalević zbog koje se odlučio za razvod.

Iako su mnogi sumnjali u to da će njihova ljubav uspeti nakon završetka rijalitija, oni su dokazali da veza neće biti kratkog daha, a skoro su otkrili i da će postati roditelji.

Gostujući u jednoj emisiji Kristijan je otkrio da je prošao kroz buran razvod.

- Još uvek razvod nisam rešio, prevelika je sujeta ili šta već moje bivše supruge. Krupne reči su rečene i neistine i to me boli. Zna da je ona jako dobra osoba, iskrena i poštena i začudilo me je da pravi neke scene a ona nije iz tog sveta. Znam da ona nije iz tog sveta, znam koliko joj je teško i nikada ne bi pomislio da ću da se rastanem sa njom na taj način - rekao je Golubović.

Na pitanje šta je najveći problem bio u odnosu sa Ivanom, Kristijan je odgovorio da se zbog njihove zajedničke ćerke Ivana izolovala od svih.

- Najveći naš problem je što je Ivana, da je ne uvredim, da kad je dobila sve od mene u životu napravila kineski zid u životu. Ni ljubav kera, ni prijatelji ni ništa sa strane više nije mogao da priđe Ivani i našoj ćerki. Ona je doživela dete kao najveće blago na svetu, da treba da ga čuva samo ona i gaziće preko mrtvih da to ispadne tako - ispričao je Kristijan.

Autor: M.M.