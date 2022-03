VELIKA TRAGEDIJA! Sin naše poznate pevačice usmrtio svoju devojku u saobraćajnoj nesreći! Ovo su svi detalji stravičnog udesa!

Nesrećna devojka ostala na mestu mrtva, dok je on zadobio teške povrede noge i unutrašnjih organa.

Legendarna pevačica narodne muzike Snežana Đurišić svoju blistavu karijeru gradila je isključivo na dobrom glasu i vanvremenskim hitovima, ali u privatnom životu joj nisu cvetale ruže. Ona se 1977. godine udala se za harmonikaša Slobodana Gvozdenovića, a iz ovog braka Snežana ima ćerku Maju i sina Marka, koji joj je zadao mnogo problema i glavobolja.

Marko je 1. aprila 2001. godine izazvao stravičan sudar u kojem je poginula njegova tadašnja devojka J. P. Gvozdenović je vozio u pijanom stanju brzinom od preko 150 kilometara na čas i udario u banderu na beogradskom Bulevaru mira. Tada dvadesetpetogodišnja J. P. ostala je na mestu mrtva, dok je Marko zadobio teške povrede noge i unutrašnjih organa.

Istragom je utvrđeno da je Snežanin sin pri udesu imao čak 2,16 promila alkohola u krvi, a posle nesreće završio je u zatvoru. Međutim, tu pevačicinim problemima sa Markom nije bio kraj.

Nakon što je odležao zatvorsku kaznu, Marko je u martu 2016. godine ponovo izazvao saobraćajnu nezgodu na Banjici u kojoj je povređena jedna osoba, a nakon sudara on je pobegao sa lica mesta, ali ga je policija brzo uhvatila.

Protiv njega je 2015. godine pokrenut predistražni postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici i pretukao svoju suprugu Đurđu, nanevši joj teške telesne povrede. Gvozdenović je navodno prvi put tukao suprugu u septembru 2013, a drugi put u aprilu 2014. godine, i tada je policija dolazila zbog prijavljenog nasilja u porodici. Marko se, neposredno posle ovog događaja, razveo od supruge Đurđe sa kojom ima dvoje dece, sina Miloša i ćerku Lanu.

Nakon svega, Snežana se javno odrekla svog sina i izbacila ga iz kuće. Marko je 2018. boravio na klinici za odvikavanje od alkoholizma, ali je posle samo mesec dana pobegao i odmah otputovao u Crnu Goru kod kuma. Samo nekoliko meseci kasnije pevačica je prijavila da je doživela nasilje i da je dobila preteće SMS poruke od sina. On je ponovo uhapšen zbog sumnje da je opljačkao kuću u Jajincima, ali i zbog pretnji upućenih svojoj majci.

Ipak, Snežana je sada donekle izgladila odnose sa sinom, pa je nedavno izjavila da je on njeno dete i da samo ona ima pravo da kaže da je loš.

Kako može da me kao majku ne boli? Sudbina je takva. Borimo se, ali šta će od toga biti, to samo gospod bog zna. Ali ja sam neko ko nije za tu zamotanu priču, ali sam za onu da je to moje dete i samo ja mogu o njemu da pričam, a ne neko drugi. Ne samo da ne bi trebalo nego će dobiti po nosu ako nastavi. Ma kakav da je, on je moje dete, iako nije dobar. Sve što uradi u životu, kao i svi ljudi, snosiće odgovornost kako to zakoni nalažu. Ali to ne daje za pravo nikom da ga vređa. I dalje se borim i boriću se dok sam živa, dok god imam snage, kao i za sve što volim i želim u životu - izjavila je pevačica jednom prilikom.

