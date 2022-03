'NISAM BILA ZA TO DA JE VODI, DOK NE BUDE SIGURNO' Cakana za Pink.rs otkrila da joj je ćerka odvela unuku u Moskvu, pa se osvrnula na Lukasa i Konstraktu: Ko gubi ima pravo da se ljuti! Folkeru se ovo neće nimalo dopasti!

Kako će na ovo reagovati njen kolega?

Poznata pevačica narodne muzike Dragica Radosavljević Cakana ovih dana uznemirena je zbog rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine, s obzirom na to da joj u Moskvi živi ćerka sa svojom porodicom. Pevačica je za domaće medije nedavno otkrila da je jedna, najmlađa unuka kod nje, koju je majka, kada su nemiri počeli dovela. Takođe, pevačica je otkrila da bi najviše volela da njena ćerka sa ostalom decom dođe kod nje i svi budu tu dok se strasti ne stišaju, a sada je za Pink.rs otkrila da se to, bar za sada, neće desiti, kao i da je njena naslednica došla po svoju ćerku, sa kojom se vratila u Moskvu.

- Baš smo se malopre čuli. Dobro su svi, kažu da su rafovi pune, da nema brige... Normalno je da im nije baš prijatno. Oni tamo sada najnormalnije rade. Ja sam bila kod njih pre samog početka haosa. Marija je dolazila ovde najnormalnije, dovodila je ćerku kod nas, a pre neki dan je došla po nju i vratile su se tamo, jer unuka ide u školu. Ja nisam bila za to da je vodi dok ne bude sigurno, ali oni su procenili da je bezbedno - rekla je Cakana za Pink.rs, a onda prokomentarisala Konstraktinu pesmu ''In corpore sano'', kojom će se naša zemlja ove godine predstavljati na Evrosongu, kao i gnev Ace Lukasa zbog toga što on nije na njenom mestu, o čemu su mediji danima brujali.

- Meni se Konstrakta dopada, pesma mi je super, drugačija je... Odmah mi je zapalo za oko i uho. Što se Lukasa tiče, mogu da samo da kažem da ko gubi ima pravo da se ljuti. Ne mislim da je Lukas baš toliko ogorčen na nju, možda mu je stalo da ide, ali ipak mi se čini da ona ima hit za region, a ne za Evropu. Ne mogu da kažem da pesma nije kvalitetna i da nije imao dobar scenski nastup, sve je to lepo izgledalo, ali to nije Evrosong. Smatram da je potrebno da budeš drugačiji, a Konstrakta to i jeste - rekla je pevačica, a da li će Lukas zameriti koleginici na ovome, ostaje da vidimo.

Autor: M. K.