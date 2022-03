Otvorio dušu pred premijernim kamerama!

Pevač Željko Šašić u emisiji ''Premijera - Vikend Specijal'' govorio je o svim aktulenim temama iz svog poslovnog, ali i privatnog života. Na samom početku intervjua sa Nemanjom Vujičićem pohvalio se svojim besprekornim zdravstvenim stanjem.

- Pre neki dan sam vadio rezultate u laboratoriji, sve sam kontrolisao i baš sam zadovoljan. Čak nisam ispoštovao neka pravila, nisam spavao, ali baš su super rezultati - kaže Željko i priseća se svoje karijere devedesetih godina.

- Stalno me teraju da snimim ovo ili ono. Aktivan sam, pa videćemo šta će biti. Kad smo mi radili devedesetih bile su marke, mnogo su se lakše marke zarađivale nego evri, a mnogo su više vredele. Čini mi se da se lakše zarađivalo. Moja cela ploča kad sam se pojavio je bila hitična. ''Gori more'', ''Crna ženo'', ''Ko na granu jabuka'', specijalno je sada oživeo ''Metak'' recimo. Mogao si da kupiš ''fiću'' ili ''keca'' nekad od tih para, moj prvi auto je bio ''kec'', nije bio skup, ali je radio posao. Bilo je pucnjava, tu sam negde bio. Ja sam nenormalno brz i veruj mi kad je frka biću prvi... Neću stati ispred metka da ga zaustavim. Nisu me čuvali opasni momci, to su mi bili drugovi. To je bilo poštenije nego sad - rekao je pevač i progovorio o koleginicama i glasinama da je bio miljenik među pevačicama u mladosti.

- Znaš ono kad si mlad i popularan, bilo je toga... Nije ih tada mnogo bilo... Sve su bile mlade, lepe, zgodne. Izađem s Cecom na piće u centar grada, svi me gledaju, mrze me... - kaže Šašić i otkriva da li je trenutno zaljubljen.

- Dobro mi je i to je odgovor. Jeste, ispunjen sam. Dolazi lepo vreme, sunce... Novčanik nigde ne pokazujem i ne igram na tu kartu, bilo je onih koje traže analize... Masnoća se skine. Odeš u laboratoriju i kažeš da te spreme za randevu - našalio se Željko, pa se prisetio pokojnih kolega i svoje saobraćajne nezgode od pre 25 godina.

- Marinko Rokvić, pa Merima, Marko Živić... Marinko Madžgalj je ovde živeo. Od Balaševića, Šabana... Mnogi su nas napustili, nažalost. Mnogo je bilo teško. Mnogima je bilo šokantno i strašno. Treba voditi računa o zdravlju, ali treba i sreće. Ja sam imao nezgodu pre jedno 25 godina i na sreću nisam imao neke strašne povrede. To je bilo strašno. Izgubio sam kontrolu nad volanom, počeo sam da klizam, bio sam u totalnom šoku. Kad god prođem tamo sviram i prekrstim se. Dosadili su mi i avioni, ta kontrola i sve... Nekako mi je opuštenije kolima, ali treba imati plan kad se putuje. Sad je taj kec u delovima, a i ljubav je u paramparčad - kaže pevač, a na pitanje da li se kaje zbog nekih ljubavi odgovara:

- Kajem se zbog nekih ljubavi, preispitujem se, ali shvatiš da si tu gde si i da nema povratka. Šta je bilo, bilo je - završava Šašić.

Autor: M.K.