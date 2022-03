MARINA VISKOVIĆ U TAJNOJ VEZI SA OŽENJENIM BIZNISMENOM?! Obasipa je skupocenim POKLONIMA, kupio joj i DŽIP, a evo gde se VIĐAJU!

Ovo su svi detalji!

Marina Visković već nekoliko meseci je u tajnoj vezi sa oženjenim biznismenom iz Srbije. Pevačicin ljubavnik živi na relaciji Beograd - Minhen, jer i ovde i tamo ima uspešne biznise, a nedavno joj je kupio i skupoceni automobil.

Sevnule varnice

Popularna pevačica u poslednje vreme sve češće je u medijima zbog afera sa zauzetim muškarcima. Posle navoda da je rasturila vezu Sofiji Šašić i fudbaleru Nemanji Radonjiću, po gradu kruže priče da je odnedavno u vezi sa biznismenom koji ima ženu i decu. Njih dvoje su se, po rečima našeg izvora bliskog pevačici, upoznali u jednom elitnom beogradskom restoranu gde su bili u zajedničkom društvu. Odmah su sevnule varnice među njima, celo veče se nisu razdvajali, a na kraju su razmenili i brojeve telefona. Već sutradan, biznismen ju je nazvao da se vide nasamo, što je Marina prihvatila, a ostalo je istorija.

Kupio joj džipa

Počeli su da se viđaju tajno, uglavnom u njenom stanu, a u nekoliko navrata su i putovali zajedno. Bogati muškarac do ušiju je zaljubljen u pevačicu, gotovo da ne može da prođe dan da se ne vide ili ne čuju, a i finansijski joj pomaže. Nedavno joj je, kaže sagovornik, kupio i skupoceni automobil. Iako je veza tajna, Marina je otkrila najbliskijim prijateljima da joj se dopada ovaj muškarac, da joj prija njegovo društvo i da bi mogla s njim da bude na duže staze. Ipak, tajna veza i nije toliko tajna, jer su pevačica i biznismen viđeni u nekoliko navrata u luksuznim beogradskim restoranima, gde su bili jako prisni.

Sklon prevarama

Interesantno je da je pomenuti muškarac u srećnom braku, bar se i on i njegova supruga trude da to tako predstave na društvenim mrežama. Inače, biznismen je pre toga bio veren najboljom drugaricom svoje sadašnje žene. Kako kaže naš izvor, verenica je svojoj prijateljici našla posao u Minhenu i pomogla joj, da bi joj na kraju ova zabila nož u leđa i godinu dana spavala s njenim mužem. Kada je ljubavnica zatrudnela, biznismen je ostavio prvu izabranicu i oženio se sadašnjom ženom.Gradom kruže priče da će upravo zbog Marine ovaj muškarac ostaviti suprugu, te da ih to ne bi iznenadilo.Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačicom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

Fudbaler uhvaćen

Radonjić varao Sofiju s Marinom

Marina Visković nedavno se našla u centru pažnje kada se u medijima pojavila informacija da je bila u tajnoj vezi sa fudbalerom Nemanjom Radonjićem, dok je bio u vezi sa Sofijom Šašić. Navodno, ona je pronašla njegove prepiske sa pevačicom, zbog čega ga je ostavila. Pričalo se i da je nastavio šemu sa Marinom i posle toga, iako je imao novu devojku, manekenku Isidoru Kadijević.

- Sofija i Nemanja su bili u stabilnoj vezi i svoju ljubav su javno pokazivali sve do trenutka kad ga je ona uhvatila da se dopisuje sa Marinom. Izbio je kurcšlus, on je pokušao da se opravda, ali Sofija takve stvari ne toleriše i dobio je šut-kartu - rekao je tada izvor blizak Sofiji.

Autor: M.K.