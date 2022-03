BRUTALAN OKRŠAJ NAJBOLJIH PRIJATELJA! Miki stao u Dinovu zaštitu, pa napao Cara! Pljušte pretnje i uvrede na sve strane, OBEZBEĐENJE NA NOGAMA! (VIDEO)

Opšti haos!

Miki Đuričić, došao je do Filipa Cara kako bi objasnio da Dino Dizdarević ništa nije kriv i da je napadnut bez raloga. Do ovog trenutka najbolji prijatelji, ušli su u nikad žešći sukob do sada i bili na ivici fizičkog kontakta.

Dino ništa nije kriv! šta ga napadaš? - govorio je Miki.

Kako nije kriv? - pitao je Car.

Pu*i ku*ac! Nije Dino kriv! - vikao je Miki.

A šta mu je ona kriva? (Dalila) - pitao je Filip.

Napala ga je bez raloga, šta se ona meša! Dečko nije čuo ništa od muzike! Šta ga dirate? - urlao je Miki.

Šta mafijaš bre? Šta ti je Dino kriv? Gubiš na kocki pa si nervozan? Hajde udari mene ako smeš a ne da mafijaš ovde drugima - urlao je Miki.

Ja sam se sa tim istim Dinom svađao zbog tebe! - uzvratio je Filip.

Je*aću te ja. Pun mi je ku*ac 'kriminalaca' - govorio je Đuričić.

Je*em ti ja mamu, govno jedno! Govno jedno, je*em li ti sve - urlao je Car.

Nemoj i Dalili da je*em sve po spisku i ona ga je napala! Nemoj ja da odrobijam i tebe i ovo tvoje govno. Možeš ku*ac da mi ispu*iš i ti i Dalila - nastavljao je Đuričić.

Zadruga 5 - Miki skočio u Dinovu zaštitu, pa zaratio sa Carem - 30.03.2022. pic.twitter.com/cgCpAnD16x — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 30. март 2022.

Autor: J. M. Đ.