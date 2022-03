POVUKLI SU SE ZBOG BOLESTI Ovi poznati su morali da promene život iz korena zbog ZDRAVSTVENOG STANJA: Borba NE PRESTAJE!

Ovo su njihove priče!

Porodica Brusa Vilisa objavila je da slavni glumac završava karijeru jer ima kognitivni poremećaj afaziju, koji utiče na sposobnost osobe da komunicira. Slavni glumac nije jedini koji je zbog zdravstvenog stanja morao da ode u penziju ili promeni način života. Naša scena broji nekoliko pevača i jednog glumca koji su na neko vreme kliknuli pauzu.

Poznati pevač narodne muzike Hasan Dudić u decembru 2021. godine bio je hitno hospitalizovan zbog narušenog zdravlja, jer se zarazio korona virusom, što se izuzetno odrazilo na njegovog zdravstveno stanje, a doktori su se danonoćno borili da mu pomognu. Nakon duge i iscrpne borbe, pevač je uspeo da stane na noge, a sada je prvi put progovorio o posledicama koje su ostale nakon teške bolesti.

Navikao sam na patnju i muke, ali ova korona, vrlo je neprijatna, nisam ja jedini koji je to zapazio, mnogo je ljudi koji su oboleli, umrli, ja sam imao jake posledice, primao sam i kiseonik - rekao je Hasan za emisiju "Premijera".

Pevač Zoran Kalezić oboleo je o kancera pluća, a krajem prošle godine se operisao.

Borim se. Sada idem na hemoterapiju. Te hemoterapije su jedina nada čoveku koji ima rak pluća, one mogu da "kupe" dve-tri godine života, a ja verujem u medicinu - rekao je pevač za medije nakon operacije.

Pevačica Mira Škorić je čak četiri puta operisala rak štitne žlezde i sada živi dosta mirnijim životom.

skreno da vam kažem ta borba ne prestaje. Najviše mrzim rečenicu: "Pobedio sam rak". To nikada ne treba da se izgovori jer ta bolest uvek može da se vrati. Ne daj Bože nikom. Dugo sam to krila od svoje porodice da bih ih zaštitila. Moja majka je preminula 2017. godine od srca. Sve to ostavlja posledice... Ali, idemo dalje, nema stajanja, suočiš se, boriš se, ja idem glavom kroz zid - istakla je pevačica svojevremeno za medije.

Glumac Gagi Jovanović je pre četiri godine napravio pauzu sa poslom zbog diskus hernije.

To je davno počelo. U životu sam napravio dve kuće i gurao sam kolica, mešao malter… Pritom volim sport, igrao sam tenis kao za zlatnu medalju. To je bolelo, igrao sam s tim bolom, a onda više nisam mogao da izdržim. Tenis je, mislim, najgori sport za tu vrstu povrede. Otišao sam na magnetnu rezonancu da vidim šta se dešava, kad sam se jednom jako ukočio. Ljudi su mi pokazali snimak: Vidite, vama je ovo iscurelo u kičmenom stubu, vi morate na operaciju - ispričao je tada Gagi, koji ipak nije morao da se operiše, već je išao u banje i pomoću vežbi se oporavio.

- Čovek mora da zna kako da se podiže iz kreveta, ako hoće nešto da podigne da mora da čučne… To je gomila pravila o kojima treba misliti, ali s obzirom na to kako to zna da boli i kako se osećaš, vrlo lako zapamtiš sve to. Samo da ne ležim u krevetu i da ne mogu da se pomaknem - zaključio je popularni glumac.

Posle četiri operacije karcinoma, od kojih je prvu imala 1999. godine, do poslednje u junu 2020. godine, bliske susrete sa ovim ozbiljnim zdravstvenim problemom Nada Obrić opisuje kao borbu u ringu. Pevačica je nedavno istakla da je sada dobro i da je sebi obezbedila grobno mesto.

Naravno da jesam, i naravno da imam obezbeđeno grobno mesto. Znam gde ću da odem i zato se ne sekiram. Grobno mesto je u Beogradu, na Bežanijskoj kosi s mojim mužem sa kojim imam decu - rekla je Nada za "Blic" i dodala:

Kad sam rekla da znam gde ću da odem i da se ne sekiram je baš zato što sam jednom otplovila tamo gde ću da odem i kada sam došla sebi i videla koliko je meni tamo bilo lepo, bila sam pretužna što sam se vratila. Hoću da idem ponovo. Tako da znam da je meni Bog obezbedio to lepo mesto.

Autor: pink.rs