OVAKO JE ANA KOKIĆ PRIČALA O RAĐENOVOJ VEZI SA MILICOM: Pevačica upoznala devojku bivšeg muža, a jedno joj je bilo BITNO!

Vaterpolista Nikola Rađen pretukao devojku Milicu Ristić (30). Delovalo je da su oni srećni i zadovoljni, planirali su i venčanje, a njegova bivša supruga Ana Kokić je nedavno komentarisala njihov odnos.

Inače, pevačica Ana Kokić sa bivšim Nikolom Rađenom je nakon razvoda ostala u dobrim odnosima, a nedavno je priznala i da njihova bliskost zalazi toliko daleko da nije imala problem kada je sportista sreću pronašao pored nove devojke, estradne umetnice Milice Ristić i izrazio želju da ih upozna.

Dva meseca je dovoljno dug period i da se na emotivnom planu mnogo toga promeni. Priželjkujete li ponovo da se ludo zaljubite?

- Trenutno mi ljubav nije u fokusu. Odlučila sam da se ozbiljno pozabavim svojom karijerom, pesmama i spotovima. Imam mnogo planova i ne mogu da dozvolim da mi taj neko oduzima vreme i energiju (smeh). Trebalo bi da mi dan traje bar 26 sati kako bih i to udenula u svoj raspored, rekla je Ana za Story.

Vaš suprug, s druge strane, krenuo je dalje. Kako vam se čini njegov emotivni izbor?

- Milicu sam upoznala i mislim da je divna. U njen i Nikolin odnos ne bih zalazila, međutim, od izuzetne mi je važnosti kako se ona ophodi prema mojoj deci kada su zajedno.

Kako se Tea i Nina nose sa činjenicom da njihov otac ima novu izabranicu?

- Shvatile su da su to normalne stvari, da je to sve život i normalno su to prihvatile. Sa decom je potrebno o svemu otvoreno pričati. Ne sme se od njih ništa kriti, lagati ih niti im predstavljati kao nešto strašno.

Da li ste Nikola i vi nakon razvoda ostali složni oko njihovog odgajanja?

- Nakon odluke o razvodu imali smo jedan divan razgovor gde smo se složili da je zbog ćerki poželjno da sve što je bilo među nama ostavimo po strani. Muž i žena smo bili, to ne moramo više biti, ali ne možemo prestati ni da budemo njihovi mama i tata. Nisu njih dve tražile da se rode, nisu birale roditelje niti su dužne da trpe naše nesuglasice. One su devojčice koje treba da izrastu u dobre ljude, a ko će u tome najbolje da im pomogne ako ne nas dvoje. Osluškujemo njihove želje, normalni smo i zreli ljudi i za sada savršeno funkcionišemo.

