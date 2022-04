U DEPRESIJI ZBOG OCA RAJKA?! Mariji Šerifović teško palo to što je oca smestila u DOM! Kad ga je ostavljala, SRCE joj se slomilo!

Nije joj nimalo lako!

Marija Šerifović prolazi kroz težak period pošto su lekari njenom ocu amputirali prst, da bi ga ona posle toga smestila u dom, što joj je psihički jako teško palo.

- Ma, koliko je Marija bliska sa majkom Vericom, ona svog oca jako voli. Uvek mu je bila od pomoći za sve. Njemu će definitivno najbolje biti u tom staračkom domu. Sve je Mara proverila, dobri su uslovi, hrana, medicinska nega, sve je kako treba, ali ipak to je dom. Samo što nije zaplakala kada je dolazila ovamo. Rajko je super čovek, ali voli da popije, i onda onda to više nije ista osoba - priča izvor i dodaje da je Marija sve to teško podnela.

- Ne voli Mara da joj se vide emocije, to samo baš najbliskijima pokazuje. Upala je čak u depresiju. Sve se nadala da će uspeti tati da pomogne, ali prvo on treba sam to da želi, a očigledno da nije bio spreman na to. Nije se uvek najbolje slagla sa ocem, ali žao joj je. Sam da živi bolestan više ne može, u domu je zbrinut, ali pati za svojom kućom. Verici je isto žao, iako nisu imali sjajan život, a posle su završili i na sudu. Svačega je tu bilo, ali prođu godine, mnogo toga se zaboravi, naročito kad čovek ostari i razboli se. Ne može joj biti svejedno dok gleda kako joj bivši muž sa kojim ima dete pati, ali zajedno nikako nisu mogli. On je odabrao svoj put i to je cena koju sada plaća - kaže izvor za Svet.

Autor: M.K.