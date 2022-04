Glasa za njihovu ljubav!

Prethodnu nedelju obeležila je žestoka svađa Aleksandre Aleks Nikolić i Dejana Dragojevića u kojoj je Dragojević svojoj devojci polomio sve cigarete i time joj zabranio da puši, na šta je ona jako burno odreagovala i podigla Belu kuću na noge!

Za naš portal se oglasila njena sestra po majci Jelena Nikolić koja je kao i uvek, bez dlake na jeziku, prokomentarisala aktuelna dešavanja iz najgledanijeg rijalitija "Zadruga".

Jelenu smo pitali kako je reagovala na Dejanovo ponašanje kada je Aleksandri polomio sve cigarete koje je imala zbog čega su se posvađali, a u toku noći i raskinuli.

- Ja to bas i ne pratim toliko, gledam najviše na Jutjubu. Što se tiče cigara, koliko sam propratila on je njoj to uradio jer je mnogo pušila, pa se žalila da joj je posle muka. Znači iz najbolje namere je to uradio. Svaka njihova svađica mi je slatka jer oni su mi preslatki oboje. Ja u njihovim svadjama ne vidim nikakvu zlobu ili lošu nameru jedno prema drugom - ispričala nam je Jelena.

Takođe, Aleksandrinu sestru smo pitali kako gleda na njihovo ponašanje, kao i da li veruje u njihovu ljubav posle rijalitija.

- Ja razumem Dejana kada joj kaze da mora da se sredi kada izadje jer decko kreće sve od nule. Ona tu njega ne razume, šta on pokušava da kaže, pa joj iz tog razloga govori: "Ok, ja ću sve sa tobom da napravim i stvorim, sutra ćeš da me šutneš i ja opet ostajem bez ičega." Oni su preslatki i znam da će ostati do kraja rijalitija zajedno, a volela bih i posle rijalitija da budu zajedno - izjavila je Aleksandrina sestra Jelena za portal Pink.rs

Autor: N.V.