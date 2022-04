Samo mu je u mislima da izađe i provede vreme sa Elenom. Po sredi je teška zaljubiška - kaže Milićević.

Režiser spotova Dejan Milićević gostujući u emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji govorio je o saradnji sa velikim zvezdama, ali i o aktuelnim učesnicama ''Zadruge'' i udarnim dešavanjima u najgledanijem rijalitiju.

Tom prilikom prokomentarisao je i svog nekadašnjeg favorita u Zadruzi Frana Pujasa, kao i njegovu vezu sa mladom pevačicom, ćerkom Mileta Kitića i Marte Savić - Elenom Kitić.

- Nema pravila. Obično su najveće zvezde najjednostavnije, jer ti ne komplikuju, veruju ti i pružaju ti mogućnost da pokažeš svoj maksimum, znaju ko si i šta si i veruju ti. Ako neko postoji i traje u šoubizu 30 godina, postojim ja. Nekad se desi među tim anonimusima da se rodi prava zvezda, nikad se ne zna - rekao je Dejan i dodao:

- Rekao sam pre da mi je Fran favorit, ali kako se pojavio, tako se i odjavio. Postao je neprimetan, bivstvuje u Zadruzi. Treba mu neki hajp. Kako je on ušao u ozbiljnu vezu, on se odjavio. To mogu da primetim. Mislim da se nije istripovao da je velika zvezda, ne zrači mi tako, već se zatalambasao u Elenu do ušiju. Samo mu je u mislima da izađe i provede vreme sa Elenom. Po sredi je teška zaljubiška.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.