Drama se nastavlja!

Bivši muž Kaje Ostojić, Nikola Dragojlović gostujući u jednoj emisiji po prvi put je progovorio o odnosu sa pevačicom Kajom Ostojić.

Bivši muž Katarine Ostojić Nikola Dragojlović tvrdi da je pevačica sa uhapšenim makroom Duškom Banjcem njemu iza leđa krstila dete i da im to nikad neće oprostiti.

U svojoj ispovesti otkrio je da je za njega to veliko poniženje.

- Za mene je to veliko poniženje, prvenstveno jer sam srbin, pravoslavac i osnovni red je da pozove da kaže da će to uraditi. Da pozove moju porodicu, mene, pogotovo čovek koji je krstio to dete je moralni patuljak. Ja sam sve ovo vreme zadržavao svoj stav, nije se oglašavala ni moja porodica ni ja. Nisam nikada ni želeo da govorim o tome, ovo je prvi put da govorim u javnosti o tome. Želim samo da se ogradim jer ne želim da me vezuju za te sramne priče. Zašto Maja Marijana nije krstila naše dete, ona je naša kuma. Zar nije imao bilo ko drugi sem makroa da krsti naše dete Ja sam dugo vremena proveo u zatvoru, platio sam svoje greške. Ne bežim od toga ko sam bio, nisam očekivao da će me sve ovo vreme ovoliko blatiti. Mnoge stvari kontradiktorne je pričala. Pričala je kako joj je bila prelepa svadba sa mnom, a potom sve najgore stvari o meni - ispričao je Dragojlović.

Na pitanje zbog čega je konkretno bio u zatvoru, Dragojlović je otkrio da su razlog narkotici i kriminalna grupa Pink Panteri.

- Ja sam u zatvoru bio zbog droge a u austrijskom pravosuđu su mi Pink Panteri stavljeni na teret. Uspeo sam i da pobegnem iz zatvora, desila se šansa i iskoristio sam je - rekao je bivši muž Kaje Ostojić.

Ističe da su mu sve vreme dok je boravio u zatvoru, oko ćerke pomagali majka i sestra.

- U principu, sve vreme su moja majka i sestra imali pristup mojoj ćerki. Koliko su mogli oni su joj pomagali dok sam ja bio u zatvoru. Sve što je moglo da bude ispoštovano, ja sam pokušao svojoj ćerki da pružim. Evidentno je da ja nikada nisam za nju rekao nikakvu ružnu reč, sam taj njen gest što je ona uradila meni i mojoj porodici nije moja krivica. Moja majka je sve to preživela sa mnom - rekao je Dragojlović.

Autor: M.M.