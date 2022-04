NJIHOVO ZAJEDNIČKO GOSTOVANJE NA PINKU ĆE SE DUGO PAMTITI: Evo šta je Toše Proeski rekao Džeju, ovo nije mogao nikako da poveruje! (VIDEO)

Obojica su sinonim za emociju!

Muzički svet, definitivno nije isti, otkako nema dva potpuno različita, a legendarna pevača - Tošeta Proeskog i Džeja Ramadanovskog. Iza sebe su nam ostavili divne pesme, da ih čuvamo od zaborava.

Osim posebne emocije u interpretaciji, imaju i zajedničko poreklo - obojica su iz Makedonije.

Džej je jednom prilikom istakao da je Toše bio veliki profesionalac.

- Iskreno, sinoć sam pustio suzu! Išao sam na put. Dečko koji me je vozio pustio mi je malog Tošeta - „Zajdi, zajdi“! I stvarno su mi krenule suze. Toše i ja sedeli smo u restoranu i ja sam naravno pio viski sa ledom. I on me gleda i kaže: „Čika Džej, ja se vama divim, pijete viski sa ledom i toliko ste cigara popušili da mi nije jasno kako uopšte pevate.“ Ja rekoh: „E, sine, dobro je što imam promukli glas.“ On je bio pravi profesionalac - opisao je Džej jedan od susreta sa mladim pevačem.

Pre 14 godina gostovali su u zajedno u emisiji na televiziji ''Pink''. Proeski je tada zapevao upravo pesmu ”Zajdi, zajdi". Odmah mu se pridružio i Džej, koji je imitirao zvuke trube. Svi u studiju, između kojih je bila i Svetlana Ceca Ražnatović, su bili na ivici suza.

Toše, vlasnik raskošnog vokala, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Novoj Gradiški, 16. oktobra 2007. u 27. godini života.

Sa druge strane, Džej, koji je bio poznat po ”pesku" u svom glasu, iznenada je 6. decembra 2020. preminuo u 56. godini, u svom stanu u Beogradu, zbog bolesti srca.

