Šokantna ispovest!

U emisija "Premija Vikend Specijal", Sandra Rešić je ogolila dušu o svom privatnom životu Nemanji Vujičiću i iznela najsitnije detalje svog privatnog života za koje javnost nikada nije saznala. Pevačica je kroz plač ispričala i najsitnije detalje svog odnosa sa pokojnim ocem Ninom Rešić.

Po čemu pamtiš svog oca?

- Po pesmi, bez obzira na sve, kada svi odu ostaje pesma. Bio je jako dobar čovek, priuštio je svima dosta, a nama nije ali nisam ljuta na njega - započela je priču pevacica.

Da li je on znao kao da vi teško živite, da ste bili izbačeni iz stana i da niste imali novca?

- On je tada bio velika zvezda, to neko vreme do moje desete godina nije znao ništa. Nikada ga nisam pitala gde je bio do tada, plašila sam se da mi kaže da nije hteo da me vidi. On je bio zvezda sve to vreme, mi smo živele svoj život, a moju mamu nisu interesovale alimentacije. Pisalo se da on nije moj otac, tada je to bilo drugačije nije bilo društvenih mreža, portala. Tada se pojavila slika mene i moje majke i piše da smo druge nacije. Bilo je i naslova da je Nino sumnjao da on nije moj otac, ali ja nisam sumnjala u to.

Koje si mu pitanje postavila nakon deset godina i kakav si osećaj imala?

Ja nisam imala osećaj ko je on. Gledala sam ga na televiziji, mama mi je rekla da je to moj otac, kada sam ga videla na televiziji on je za mene bio nepoznat čovek, nisam ga poznavala... Pitali su me da li je istina da sam njegova ćerka i ljudi me stalno pitaju to i znaju me po tome da sam njegova ćerka. Sećam se da je bila na televiziji neka emisija, on sa dugom kosom u crnom i majka mi je rekla da je to moj tata, ja sam rekla: Pa dobro. Upoznala sam ga dan pred njegovu svadbu sa njegovom drugom ženom. On je pozvao, moja mama na poslu, on joj je rekao da bi voleo da upozna Sandru, ona je bila izričita da se to ne desi ali je imala ljude oko sebe koji su je posavetovali da to ne radi. Mi smo otišle u Smederevsku Palanku, ja se od šoka toga i ne sećam, pela sam se uz neke stepenice, on je bio u nekom bademantilu, on je pio, a njegova tadašnja žena je plakala u toaletu i bila je ljuta jer nije mogla da veruje da je pozvao bivšu ženu i decu.... Ta žena je želela da se na venčanju ne kaže da je to njegov drugi brak, ona je prema meni bila fina ali se znalo da je ne idem kod njih i njen stav je bio da on nema nikoga pre nje. Mislim da nije umeo i da nije znao bolje. Bio je labilan i tu se nikada nije ostajalo na jednom mestu, zato ne mogu da budem ljuta. Moja majka je ćutala sve vreme i bila je bleda.

Autor: N.V.