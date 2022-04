POSLEDNJI ISPRAĆAJ KULTNOG REDITELJA: Dejan Mijač će biti sahranjen na Novom groblju!

Opelo je zakazano za 14:30.

Proslavljeni reditelj i akademik Dejan Mijač, koji je preminuo u Beogradu u 87. godini biće sahranjen danas u 15 časova na Novom groblju.

Trenutno se ispred crkve nalaze poznati koji su došli da odaju poslednju počast slavnom režiseru i to: Ljubivoje Tadić, Milica Mihajlović, Radomir Zelenović, Caci Mihajlović, Isidora Minić, Srđan Timarov, Gorčin Stojanović, Dragan Petrović Pele, Branka Petrić i Srđan Dragojević.

Komemoracija proslavljenom srpskom pozorišnom reditelju i akademiku održana je ranije u toku dana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, brojne kolege i prijatelji bili su u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i oprostili se od preminulog reditelja. Među njima su bili Nebojša Ilić, Ceca Bojković, Petar Benčina, Branka Petrić, Katarina Žutić, Paulina Manov, Vladimir Kostić, predsednik SANU.

Podsetimo, Dejan Mijač, akademik i jedan od najznačajnijih domaćih pozorišnih reditelja preminuo je u utorak u Beogradu u 87. godini. Završio je pozorišnu režiju na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu. Diplomirao je 1958. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Bio je stalni reditelj Narodnog pozorišta u Tuzli od 1958. do 1961, pa zatim Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu od 1962. do 1974, da bi od 1974. do penzije 1997. bio profesor pozorišne režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Režirao je 135 pozorišnih predstava.

Autor: J.Đ.