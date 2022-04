'NEĆU VIŠE DA LIČIM NA MAJKL DŽEKSONA!' Tamara Đurić podnosi TUŽBU PROTIV PLASTIČNOG HIRURGA: UPROPASIO JE I UZEO 10.000 EVRA!

Tamara Đurić oglasila se povodom novog nosa kojim nije zadovoljna i najavila tužbu.

Tamara Đurić skroz je nezadovoljna kako joj izgleda nos posle operacije. Rijaliti zvezda se oglasila na svom Instagram profilu, a potom se i oglasila za medije.

- Operaciju sam radila pre godinu dana, ali nos je trebao da dobije potpunu drugu formu za to vreme. Doktor je rekao da će dobiti nos tu formu koju je on u glavi svojoj napravio, ali ta forma nikad nije napravljena. Ja doktore gledam samo kao doktore i sve plaćam novcem, ne u naturi. Nemam vremena da na obične razgovore traćim vreme, da mi gleda nos po 100 puta, pitala sam ga ponovo da li može da popravim. Pitao me je da li mogu da te vidim, ja nemam šta da gledam sa doktorima, idem samo kao pacijent na pregled. Nema veze, popravićemo ga, neću više da ličim na Majkla Džeskona kako vi kažete. Volim, gotivim njegov lik i delo, a simbol lepote je možda po vašim kriterijumima. On jeste bio neki frik, ali i ja sam frik, to nam je zajedničko - objasnila nam je Tamara, koja se sa doktorom ipak nije dogovorila za sledeću operaciju.

- Nismo se dogovorili zato što ja operacije plaćam novcem. Ne možemo da se dogovorimo jer nemamo zajednički jezik. Ja uvek rado govorim o estetskim intervencijama i uvek rado dajem savete koje nekom mogu da pomognu. Samo, moja sugestija je da izbegavaju lekare koji ne znaju da rade svoj posao - ističe Tamara.

- Tužiću ga zato što mi je rekao da je uradio jednu intervenciju a posle sam otišla kod drugog hirurga našeg na VMA i zapravo to što je ovaj turski rekao da je radio, uopšte nije uradio, tako da ću ga tužiti, pošto sve imam napismeno crno na belo. Inače, moj nos je koštao "simboličnih" 10.000 evra, tako da biće mi vraćene plus PDV. Čak nema PDV, kod njih sve na pogađanje. Više ne mogu da se pogađam sa Turcima, od sada radim kod proverenih ljudi u Evropi. Biće u Evropi, više u Turskoj ne. Turci su ipak trgovci da prodaju Guči torbe, CH Guči. Tužiću ga, a pare će mi biti vraćene. Apelujem na sve devojke da ga zaobilaze u širokom luku, ako ne imaćemo još jedan primer Majkla Džeksona u ženskom obliku - zaključila je Tamara.

