Otvorila dušu!

Kada je nastupila pandemija koronavirusa supruga Harisa Džinovića, dizajnerka Melina Džinović, povukla se potuno iz javnosti. Nije želela da se eksponira u medijima a svaki pomen na modu, njenu veliku jubav, ostavljao joj je gorak ukus na usnama. Kao i svi drugi segmenti života, tih dana i modni svet je potpuno utihnuo što je Melinu potpuno poremetilo.

Sada kada se sve stišalo, kada se sve privredne i umetničke grane bude, supruga Harisa Džinovića ponosno je izašla među novinare, a razloga za osmeh na njenom licu sijaset je. Osim što je ponovo krenula da dizajnira i izvozi kreacije u inostranstvo Ameriku, Brazil i Dubai, ona je nedavno sa prijateljima obeležila punoletstvo svoje mezimice Đine, a potom i 17. rođendan sina Kana.

Koliko joj muka roditeljstvo zadaje, da li se kada je reč o vaspitanju naslednika uvek slaže sa odlukom muža, zašto je u zrelim godinama morala da se nauči stpljenju i šta za nju znači profesionalno ispunjenje ispričala je za medije.

Poslednji put kada smo se čuli, kazali ste nam da ste niste raspoloženi za fotografisanje i davanje intervjua, te da vas pozovemo ponovo kada se sve stiša. Korona se stišala, da li se stišalo i vaše neraspoloženje?

- Pa to nije bilo neraspoloženje zato što ja sama nisam bila raspoložena, već zato što je u fokusu bilo nešto drugo, a ne moda. Na svu sreću nova kolekcija je gotova. Amerika se već probudila tako da uveliko radimo isporuke. Bilo mi je teško da krenem ispočetka, ali sve je to sad iza mene. Uprkos novim dešavanjima u svetu, osećam da je crni period iza mene, a da je nova kolekcija nikad bolja. Nikada ne koristim reč se..y, ali ona najbolje opisuje sve što smo moj tim i ja ovoga puta iznedrili. Možda upravo iz tog razloga ja lično neću poneti baš sve komade, ali generalno sam zadovoljna. Mnogo je razloga za slavlje ovih dana.

Jedan od razloga je i ćerkin 18. rođendan...

- Da i Kanu smo obeležili 17. On je onako pomalo samozatajan i žurku nije želeo, u čemu sam ga podržala, mada lično volim slavja. Ipak, drago mi je što je nije ekstravagantan kao Đina.

Mnogi kažu da je danas vrlo teško vaspitavati decu tog uzasta. Kako se vi nosite sa roditeljskim zadacima?

- Često čujem kako ljudi to govore, ali ja nemam problema sa decom. Nemam sada ovde drvo u koje da kucnem, ali presrećna sam u kakve ljude rastu. Istina je da su u uzrastu kada im je sve drugo draže, imaju svoj krug prijatelja, svoja interesovanja, stoga se ja trudim da ne savetujem. Povremeno nešto dobacim, čisto da to imaju u vidu. Nije ovo vreme kakvo je nekad bilo. Učim se da zaćutim i budem strpljiva, jer verujem da se deca roditeljima vrate u 20-im. Ne mogu da kažem da imamo svađe i neslaganja, zaista su oboje vrlo dobri stoga ih i Hari pušta da ostanu u gradu do kada žele.

Interesuje li ih estrada, uopšteno javni svet?

- Jako sam srećna što nijedno od njih dvoje nije poželelo da se bavim modom ili muzikom. Drago mi je što traže svoj put. Kan je u sportu, Đina pak razmišlja o fakultetu, a počela je da radi i neke kampanje, sa čim se ja nisam u početku složila, ali kada sam videla koliku joj to sreću pričinjava, koliko je vredna, nisam mogla ništa drugo do da je podržim.

