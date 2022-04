STOJA RIZIKOVALA ŽIVOT ZBOG MUŽA! Pevačica se zakucala autom u zid, odmah ga zvala UPOMOĆ: KADA NEŠTO HOĆU, NEĆU DA MOLIM!

Pevačica je u ljubavi pre svega hrabra i smela

Pevačica Stojanka Novaković Stoja poznata je po svojoj hrabrosti, a koliko je jednom postupila smelo u odnosu sa suprugom, sada je ispričala javno.

Naime, dok se još zabavljala sa mužem Igorom Jovanovićem, oni su u jednom momentu raskinuli, a pevačica je dobro promislila koji će potez napraviti kako bi se što pre pomirili.

- Moj muž i ja smo se na početku veze zakačili, kao, završavamo priču. Ode on čovek, niti me je zvao da pita kako sam, ni šta sam, a ja tek položila za auto. Odem ja sa drugom na piće, vraćamo se, bila sam trezna, ja ne pijem, i razmišljam kako da napravim scenu da on bude džentlmen, a ja jadna u tom trenutku i da se nekako pomirimo - ispričala je Stoja pa otkrila šta je na svoju štetu uradila, samo da se pomiri sa partnerom.

- Novim autom sam tada udarila u zid, bam! Pozovem ga i kažem: 'Upomoć'! E onda je on došao. Ja sam dosta originalna i luda, ja kada nešto hoću, a neću da molim, ja ću uraditi nešto nenormalno da bi došlo do toga da se vidimo, a kada smo oči u oči, lako je to - ispričala je pevačica.

Autor: M.M.