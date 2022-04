'PRVI BRAK JE BIO GREŠKA, ALI SVE BIH ISTO PONOVILA!' Goca Tržan otkrila zašto se udala za Ivana Marinkovića!

Otvorila dušu.

Pevačica Goca Tržan odgovarajući otvoreno na mnoga pitanja u jednoj emisiji rekla je i da je prvi brak bio greška, ali da bi sve opet isto ponovila, i da je iz tog braka dobila nešto najvrednije u životu

Dobro je poznato da je Goca Tržan vrlo otvorena i često surovo realna, bez obzira na temu. Ovog puta je, kako se čini, otišla i korak dalje.

Prvi put je otvorila dušu i iskreno ispričala kako se nosi sa pitanjima u vezi sa borbom za potomstvo, govorila je o tome kakva je majka ćerki Leni, a prisetila se i svog odrastanja.

Otkrila je da je bila zaljubljena u Zdravka Čolića, prisetila se vrtoglavog uspeha grupe Tap 011 i objasnila zašto se udala za Ivana Marinkovića.

Autorka emisije upitala je Gocu Tržan koja je njena najveća greška koju je počinila iz dosade.

- Smem da ti kažem. Udadoh se prvi put. Ali, da ti kažem, ta pod znacima navoda greška mi je donela najveću nagradu u mom životu. I sve bih opet ponovila, da bih imala svoje dete - rekla je iskreno Goca Tržan.

Podsetimo, od 2007. do 2011. godine Goca Tržan bila je u braku sa Ivanom Marinkovićem sa kojim ima ćerku Lenu.

Goca je otkrila i druge intimne pojedinosti iz svog života.

- Nisam ja neka koja je nešto luda za muškarcima. Niti sam neka fam fatal, mada su me tako nazivali u medijima, ali ne vidim sebe tako. Mislim da najluđe što svaka žena može da uradi je to da se menja po muškarčevim instrukcijama, a žene često to rade.

Autor: M.M.