Među devojkama koje se nalaze na spisku policije zbog prostitucije i u katalozima koje je Kurir objavio, ali i onim koje se još uvek uspešno kriju zavladala je panika. Nakon što se u medijima pojavila informacija da je tužilaštvo pokrenulo postupak protiv tri lica: menadžera i kuma Kaje Ostojić, Duška Banjca, unuka Ere Ojdanića, Nikole Anđelića i javnosti nepoznate Jelene Jojić, koji se sumnjiče za posredovanje u prostituciji, nastao je kurcšlus.

Starlete, voditeljke, misice, pevačice, kao i one koje se kriju iza ovih zanimanja, pokušavaju da utvrde ko ih je cinkario policiji i da glavnoj krtici uđu u trag. Sumnja je najpre bila na pevačici Dušici Grabović, ali prema našim saznanjima, ona nije jedina "optužena". Dušica, takođe, sumnja da ju je neko namestio tvrdeći da ona nema nikakve veze s prostitucijom, da nije madam i da joj je jedini izvor prihoda pevanje.

Nekoliko devojka koje su se našle u katalogu uhapšenog makroa navodno su napravile grupu na Vajberu i konstantno dele tekstove koji se objavljuju u medijima kako bi saznale ko im radi o glavi. Ali to nije sve. I pojedine voditeljke i pevačice strahuju da ova akcija suzbijanja prostitucije nije gotova i da će upravo one sledeće biti privedene na informativni razgovor, te da će javnost, kao i njihove porodice saznati da se bave najstarijim zanatom. U pitanju su poznate dame domaće estrade čija imena do sada nisu povezivana s prostitucijom. Većina tih devojaka nije dovoljno vodila računa, bile su uverene da njihovi makroi nikad neće biti uhapšeni, pa su se previše opustile. Od pre dve nedelje su u strahu i, kako bi sakrile čime se zaista bave i da bi skrenule trag, na društvenim mrežama prikazuju savršen život. Te žene, kako saznajemo, godinama vode dvostruki život i iako su dobile popularnost, ne žele da se odreknu luksuza koji im najstariji zanat omogućava. Sada one krive druge za to što će sve teže obavljati ovaj posao, jer se obruč steže i postoji mogućnost da budu otkrivene.

Inače, region bruji o aferi "elitna prostitucija" i o velikoj akciji u kojoj je uhapšeno 29 osoba u Beogradu. Među uhapšenima su bile i nekadašnja misica Slavica Dajana Tripunović, koja je puštena na slobodu pošto je platila kaznu, kao i Plejboj zečica Martina Rajić.

