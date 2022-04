'SAMO SAM JA JOŠ ŽIVA!' Vesna Zmijanac otvorila dušu o SLAVNIM KOLEGAMA koje je izgubila, pa priznala šta joj NAJTEŽE PADA: Mnogo sam naučila od njega!

Nije ih zaboravila!

Pevačica Vesna Zmijanac prisetila svojih druženja sa Šabanom Šaulićem i Sinanom Sakićem. Kako je rekla, od njih je naučila mnogo toga o pevanju, ali i o životu.

Pevačica je rekla da nema osećaj kao da njih dvojice više nema, a otkrila je i da ima fotografiju sa njima koja joj je draga uspomena.

- Osećam kao da je Šaban još tu, kao da nemam odnos da on više nije tu... Jedino na aerodromima ga nema, jer smo se uvek sretali, pa menjamo mesta da sedimo zajedno. Zadnja dva koncerta u Sofiji smo radili Sinan, Šaban i ja... Imam odatle jednu sliku nas troje, i pre neki dan kažem Nikoliji: "Vidiš, samo ja sam živa" - rekla je Vesna u jednoj emisiji i dodala:

- Nemam uopšte utisak da nisu tu. Nismo se mi družili, jer mi mnogo radimo i onda usput, ili letimo zajedno, ili snimamo zajedno, ili pevamo zajedno, tako da po kućama nešto nismo imali vremena... To mi malo fali... Na početku smo se družili danima. Kad kreneš sa Šaulićem negde na turneju i kad on zasedne, ko hoće da se druži sa njim i nauči nešto od pevanja, mora da bude tu, to kod njega traje sedam dana i sedam noći, što je meni i odgovaralo u to vreme. Mnogo sam naučila od njega, on je i u to vreme bio riznica, a o pevanju da ne pričam - zaključuje Vesna.

