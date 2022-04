USPON I PAD OMILJENOG SRPSKOG DIZAJNERA: Nekad je bio na vrhu, poznate dame su ga obožavale, a evo zbog čega je sve HAPŠEN Darko Kostić!

Darko Kostić je srpski modni dizajner čije kreacije su nosile brojne poznate ličnosti iz Srbije i regiona, danas je ponovo uhapšen.

Danas je kao bomba u medijima odjeknula vest da je jedan od naših najuspešnijih modnih kreatora Darko Kostić uhapšen, jer je navodno mladog N.N. dečka zatvorio u ostavu i pretio da će ga “ubiti”!

Sve se to dogodilo, kako tvrdi čovek koji je primio poruku i slučaj prijavio policiji, noćas na opštini Stari grad u samom centru Beograda, u Dobračinoj ulici.

Međutim ovo nije prvi put da Kostić ima ovakva istupanja u javnosti i probleme sa zakonom, upravo zbog seksualnog zlostavljanja.

Kostić se na domaćoj modnoj sceni prvi put pojavio 1999. godine na manifestaciji „Belgrade Fashion Week“. Od tada je postao stalni učesnik ovog događaja. Četiri godine kasnije se u Milanu predstavio evropskim modnim sladokuscima sa kolekcijom „Where Dragons Fly“, piše Biografija.org. Njegove kreacije su nosile pevačice Marina Visković, Mina Kostić i Nataša Bekvalac. U Ulici Strahinjića Bana u Beogradu je do jula 2018. godine držao svoj modni atelje.

Darko Kostić je rođen 1980. godine u Beogradu. Dizajnom je počeo da se bavi vrlo rano, pa je odmah po završetku tekstilne škole svoje kreacije predstavio publici na „Belgrade Fashion Week-u“ koji je održan u oktobru 1999. godine u SKC-u. Tri godine kasnije je započeo saradnju sa kompanijom „Di Fashion“, a ubrzo su njegove kreacije počele da nose brojne poznate ličnosti. Na milanskoj Nedelji mode 2003. godine se predstavio kolekcijom „Where Dragons Flay“. Modni znalci za Kostićeve kreacije kažu da su prava mala umetnička dela. S obzirom na to da su rađene ručno i da su unikatne i jedinstvene, svrstavaju se u visoku modu.

Boje koje dominiraju njegovim odevnim komadima su bela, srebrna i druge pastelne boje, a svaku kolekciju prati velika doza romantike. Bluze, suknje i haljine koje kreira su često ukrašene ručno rađenim cvetovima, a materijali koje obično koristi su ručno vezena čipka, voal i svila. Rese i zihernadle njegovim komadima daju izvesnu dozu bunta. Kostić je kreirao odeću za mnoge žene sa javne scene.

Kontroverze

Darko Kostić se u rubrici „Crna hronika“ prvi put našao krajem jula 2017. godine kada je priveden zbog posedovanja droge. Policija je u njegovom stanu pronašla kokain i tzv. drogu za silovanje. Sve je počelo tako što mu je pozlilo u njegovom stanu, a lekari Hitne pomoći su dolaskom na teren ustanovili da je pod uticajem opijata. Policija je izvršila pretres stana i pronašla drogu, te ga je privela na saslušanje.

Tri meseca kasnije agencija „Modaine models“, organizator „Fashion connectiona“ u Podgorici je objavila da je Kostićeva modna revija zakazana za 29. oktobar 2017. godine otkazana na njegov zahtev. Na poziv novinara jednog dnevnog lista da prokomentariše saopštenje u kome je to potvrđeno, Kostić je kazao da ne daje izjave jer novinari pišu „na osnovu rekla-kazala“. Tada je izjavio da je to još jedna od neistina koje se o njemu piše, te da će morati zaštitu od „orkestriranih napada“ da potraži na sudu.

U julu 2018. godine mediji su objavili da je poznati dizajner nestao nakon prijave da je seksualno uznemiravao maloletnog dečaka, te da je policija raspisala poternicu za njim. Naime, protiv njega je podnesena krivična prijava za polno uznemiravanje u kojoj je navedeno da je maloletnika L.J., učesnika jedne TV emisij Kostić fotografisao i za to tražio novac.

Nakon što se ispostavilo da maloletnik nema novca, dizajner je navodno od njega tražio da se skine i da se maze. Dečak je to odbio i pobegao, te je slučaj prijavio policiji. Kostić je nakon toga priveden i saslušan u policijskoj stanici, ali je negirao optužbe da je oštećenog „pipkao i mazio“. On je tom prilikom rekao da ga je L.J. prvi kontaktirao putem „Fejsbuka“ („Facebook“) i da mu je sam tražio da ga slika. Dodao je da dečak sve izmšlja, jer želi preko njega da postane poznat. Kako je ispričao policiji, mladić je zamolio da ga slika, te tražio da ga preporuči kako bi postao model. Kostić ga je navodno odbio jer je „nizak i ne može da prođe“, te da je od tada ignorisao sve njegove poruke.

Prema Darkovim rečima, on se tada pojavio ispred njegovog ateljea, ali ga nije pustio unutra nego ga je odgurnuo i tako mu pocepao majicu. Ostale navode maloletnika je okarakterisao kao laži. 22. juna 2018. godine policija je uhapsila Kostića zbog polnog uznemiravanja maloletnika koji ga je prijavio za to krivično delo, ali i još jednog punoletnog mladića. Po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva mu je određeno zadržavanje do 48 časova. Stavljeno mu je na teret krivično delo polno uznemiravanje, nedozvoljene polne radnje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Dva dana kasnije je se u Trećem osnovnom tužilaštvu branio ćutanjem, te mu je određen pritvor od 30 dana. Mediji su objavili da su u sklopu istrage pregledani snimci nadzornih kamera koji demantuju Kostićev iskaz da je maloletni L.J. samo jednom bio kod njega. Isto je ustanovljeno i nakon saslušanja portira zgrade u kojoj kreator živi. Treći osnovni sud je 20. jula 2018. godine produžio pritvor Kostiću za još 30 dana zbog istražnog postupka koji se protiv njega vodio. Istraga je završena 14. avgusta, a sud mu je ukinuo pritvor, te je pušten da se brani sa slobode.

Nakon što je došlo do izuzeća sudije koji je postupao u prethodnom postupku protiv Kostića, predmet je dodeljen drugom sudiji, a suđenje je zakazano 11. oktobra 2018. godine. Ipak, počelo je tek 5. decembra jer se kreator nekoliko puta nije pojavio u sudnici. Kostić se na sudu branio ćutanjem, a u medijima je izjavljivao da mu je sve namešteno. U žiži javnosti Kostić se ponovo našao u maju 2019. godine kada su mediji objavili da je priveden pošto je u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu lomio inventar.

Agencije su javile da je prvo odveden na Vojno medicinsku akademiju (VMA), a potom u policijsku stanicu Stari Grad. Sledeći dan Kostić se obratio statusom na društvenoj mreži „Instagram“. Napisao je da se izvinjava zbog narušavanja javnog reda i mira, obaranja stolice i razbijanja pepeljare. Mediji su izveštavali da je poznati kreator često odsustvovao sa ročišta, pa su suđenja za krivična dela za koja se sumnjiči nekoliko puta odgađana.

Polovinom oktobra 2019. godine jedan od oštećenih u postupku je promenio svoj iskaz. Naime, on je izjavio da je optužio Kostića za seksualno uznemiravanje kako bi sebi stvorio alibi za tešku krađu koju je počinio.

Uprkos tome, domaći mediji su objavili da postoji još pet čvrstih dokaza zbog kojih bi Kostić mogao da dobije više od dve godine zatvora. Kostić je 11. juna 2021. godine prvostepeno osuđen pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu na godinu dana kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom zbog nedozvoljenih polnih radnji nad maloletnim L.J. i za posedovanje leka „rivotril“ za lične potrebe.

Presudom je oslobođen optužnice za polno uznemiravanje Š.B. i za omogućavanje uživanja narkotika. Sud je doneo odluku da Kostić izdržava kaznu u svom stanu u Beogradu. Njegov advokat Dimitrije Ilić je najavio da će uložiti žalbu na presudu. On je tom prilikom izjavio da takva odluka ne može da opstane imajući u vidu sve što se tokom postupka čulo i videlo. Ilić je kazao da se nada da će njegov klijent biti oslobođen po žalbi, te dodao da Darko smatra da je sve to „plod nameštaljke ljudi koji su želeli da steknu slavu preko njega“.

