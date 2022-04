'NE ZNAM VIŠE GDE MI JE KUĆA' Tamara Milutinović progovorila o strasnoj ljubavi sa fudbalerom, pa otkrila da li PLANIRAJU BEBU!

Iskrena!

Pevačica Tamara Milutinović skoro godinu dana uživa u vezi sa fudbalerom Darkom Jevtićem, žive na relaciji Beograd-Atina i to im ne predstavlja problem. Tamara za medije kaže da obožava decu, ali da još uvek ne razmišlja o trudnoći, ali zato razmišlja o izazovima na poslu. Njena nova pesma naišla je na pozitivne kritike, što je pevačica sama potvrdila.

Izašao je duet sa vašim prijateljem Urošem Živkovićem “Nije realno”. Da li ste zadovoljni reakcijama?

– Danas je muzička industrija takva da svi vide brojke, iskreno, ja uvek čekam video sadržaj koji mi šalju ljudi na društvenim mrežama. Ne pamtim kada sam dobila ovoliko snimaka porodica kako zajedno đuskaju uz našu pesmu, moram reći da sam i više nego zadovoljna!

Muziku je uradio Saško Nikolić. Da li je teško sarađivati sa bivšim momcima?

– Ova pesma je sedela u fioci tri godine i čekala je svoj pravi momenat! Meni je saradnja sa Saškom Nikolićem donela najveći hit do sada, tako da ako sudimo i po brojkama i po ljudima koji pevaju moje pesme koje je on uradio, uradili smo dobar posao.

Kako ste uspeli da se dogovorite oko autorskih prava? Bili smo svedoci problema kada su u pitanju duetske pesme.

– Uroš i ja smo troškove celog projekta podelili, tako da nismo imali problema. Što se tiče autora, oni naravno imaju zaradu od SOKOJ-a, a pesma je na YT kanalu produkcijske kuće u kojoj smo snimali spot.

Uživate u ljubavi sa Darkom Jevtićem. Da li je teško održavati vezu na daljinu?

– Kada postoje ljubav i avion, sve je lako! On kada nema obaveza na terenu u Beogradu je, ja letim malo iz Beograda na nastupe, malo iz Atine, zabavno je to sigurno. Svakako slobodan trenutak provodimo zajedno, tako da možda nisam najsigurnija gde živim, ali nije ni bitno dok je on pored mene.

Da li se u vama probudio majčinski instinkt?

– Ja sam već tetka, i to mi je najlepše zanimanje u dosadašnjem životu. Jako volim decu, ali ne žurim nigde, bitno je da sam voljena i da volim.

Da li ste imali neke nepristojne ponude i kako reagujete u tim situacijama?

– Ja mislim da su ih sve žene imale nažalost, nekako imam utisak da ženama sme da se kaže mnogo toga bez mnogo posledica. Moja je sreća, što su ljudi koji su uvek na bini iza mene i moji prijatelji tako da ne pamtim zaista kada sam poslednji put nešto loše doživela.

Krenule su pripreme za leto i mnoge vaše koleginice treniraju i drže rigorozne dijete. Da li ste i vi na nekom režimu?

– Neki to nazivaju pripremama za leto, ja bih volela da kažemo da je to ljubaznost prema sebi. Postoje dani kada jedem slatkiše i slaniše, ali onda obavim jedan ozbiljan razgovor u ogledalu kada ljubazno objasnim sebi da je zdravlje na prvom mestu.

Autor: P.R.