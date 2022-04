Glumica je u najtežem periodu za mnoge rešila da preseče i ostavi supruga, a nije imala podršku čak ni od majke!

Glumica Nada Blam je devedesetih preživela pravu porodičnu dramu. Njen bivši suprug i ona bili su vlasnici nekada čuvene diskoteke "Nana", u kojoj su se okupljali mnogi i koji su bili sa druge strane zakona.

Zbog toga je ona imala i pauzu u poslu i nije mogla da se bavi glumom.

- U doba kada smo on i ja otvorili čuvenu diskoteku "Nanu", ona je bila jedna od najpoznatijih u Jugoslaviji. Tamo sam upoznala mnogo ljudi i jedan život koji mi je pre toga bio stran. U jednom trenutku bila sam begunac - imam rupu u glumačkoj biografiji kada se nisam bavila umetnošću - pričala je Nada svojevremeno, pa nastavila:

- Imali smo mnogo novca, ali i mnoštvo nevolja. Bilo je i onih situacija o kojima čitate u štampi. Zaista sam se našla u nebranom grožđu, nisam ni znala da takve stvari postoje. Išla sam u muzičku školu, pa na Akademiju i odjednom sam postala vlasnica diskoteke. Mislila sam da ću umreti.

Međutim, to nije bilo sve. Ona je od supruga doživela nasilje u porodici, a najteže joj je palo što njena majka nije bila uz nju.

- Znate kako, ljudi mnogo lažu. Lažem verovatno i ja, ali u životu je najbitnije suočavanje sa istinom. Međutim, ako istinu kažeš drugome koji se nije suočio sa sobom, to je onda incident. Dogodila se ta neka svađa u kući sa mojim tadašnjim mužem, a završila se tako što me on udario, zbog čega sam ga odmah ostavila - prisetila se epiloga glumica, a zatim otkrila poražavajuću istinu a to je da je majka nije zaštitila, već je stala na stranu zeta.

- Rekla mi je: "E, neka te je udario".

Iako joj nije bilo lako, prelomila je. Ostavila je muža i u teškom periodu inflacije devedesetih rešila da bude samostalna majka.

- Nisam pristajala na trgovinu i kompromise. Bilo mi je lakše svako drugo mučenje osim tog u braku. Opet, reći da više ne želiš da budeš tu je za mene bilo kao da se uvežeš bombama, to je toliko teško i smrtonosno. To je toliko opasno i retko, jer žene trpe zato što nemaju izbora. Ja nisam imala baš naročit izbor, bila sam dosta hrabra, to sada znam, i to je takođe posledica velikih emocija - rekla je glumica.

Autor: P.R.