OVA TRAGEDIJA JE DOTUKLA GLUMICU! Oca Danice Maksimović pretukli na SMRT, a nekoliko dana kasnije se desilo nešto još gore!

Otac Danice Maksimović bio je jedan od najvažnijih ljudi u životu glumice. Osoba zbog koje je upisala Pravni fakultet, uporedo sa glumom i u dualnom školovanju istrajala gotovo tri godine.

Od njega je nasledila čvrst karakter i sposobnost prilagođavanja, a često je umela da kaže da je nakon što je kao mala upala u kreč i dobila zapaljenje hilusa, postala dodatno otpornija na svakojake nedaće. Njenom sazrevanju pre vremena doprinelo je i to što je mlada ostala bez oba roditelja. Oboje su je napustili pod neverovatnim okolnostima.

- Tata je nastradao tako što su ga pretukli na smrt, a mama je preminula u roku od tri dana. Izgubila sam oba roditelja, što je teško, kao da vam je neko posekao koren - kazala je Danica, čija tužna priča malo koga može ostaviti ravnodušnim. Nju je svakako dovela do preispitivanja, besanih noći, velike tuge, a u ovom bolnom događaju stručnjaci iz oblasti psihoterapije zasigurno mogu pronaći bar trunčicu mali uzrok zašto se kasnije ona odala alkoholizmu.

Danica je "čista" već više od trideset godina, a voli da naglasi da je s godinama i mudrošću stekla mir i blagostanje, koji su joj došli i zbog stabilnosti koju ima u braku, ali i zahvaljujući sinu Milošu Loliću, divnom talentovanom reditelju, zbog kog samo može da se ponosi.

- Dosta sam se ranije trošila na razne stvari što nije trebalo da radim, ali toga nisam bila svesna. Jednom sam čak radila za kantu benzina kako bih kuči mogla da se vratim sa nastupa. Bila je to moja manjkavost jer nisam umela da fokusiram pažnju na ono što mi je neophodno nego sam se rasipala, pomagala, trčala, jurcala. I dalje to radim, ali moja lokomotiva sada ide sporijim tempom. Umem da sredim svoj život, imam svoju baštu. Uzmem makaze i rukavice pa malo orezujem ruže i okopavam. To me relaksira i ni na šta drugo ne mislim. Uz sezonske radove ide leškarenje i čitanje divnih knjiga uz cvrkut ptica. Blizu mi je i Zvezdarska šuma, pa ne čujem tramvaj i gužvu - kazala je ranije Dana.

Autor: M.M.