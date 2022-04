Ovo joj je veoma bitno!

Pevačica Nikolina Kovač za Pink.rs otkrila je kako ove godine izgledaju uskršnji praznici u njenom domu. Kako ističe, na prazničnoj trpezi nalaze se sva tradicionalna jela, a pevačica otkriva i kakva je sećanja vezuju za Uskrse u detinjstvu, kao i koliko se praznovanje danas razlikuje od onoga kada je ona bila dete.

Kako ove godine provodite Uskrs? Ko je zadužen za prazničnu trpezu i šta će se sve naći na njoj?

- Vaskrs je najradosniji hrišćanski praznik, dan kada se prašta, dan kada smo svi na okupu, dan kada su Nikolaj i Nikoleta do te mere ushićeni, da uveče dok ne zaspu ne odustaju od kuckanja jajima i od borbe čije će jaje biti najuspešnije. Kao i svake godine do sada ovaj praznik proslavljamo u Istočnoj Ilidži kod moje porodice i to je još veća draž, jer smo svi zajedno i to su trenuci koji ostaju zauvek urezani u našim srcima. Kao i svi pravi domaćini potrudimo se da to budu tradicionalna jela koja svi volimo, ali kao što sam malopre istakla najveće blago je što smo svi zajedno i na okupu, od toga nema veće sreće.

Koje sve tehnike koristiš pri farbanju i ukrašavanju jaja? Ko ti pomaže u tome?

- Prvo se odlučim za crvena jaja koja u našoj tradiciji simbolizuju čuvara doma i to sam preuzela od mame i bake, lično ja volim dekupaž tehniku i često je koristim, dok moja baka i mama koriste tradicionalnije tehnike, u lukovini, sa raznim travama i to me zaista uvek vrati u detinjstvo, jer smo kao mali brat i ja za mamu i baku sakupljali cveće i travu koja se može iskoristiti u farbanju jaja, sve je to nekako imalo svoju posebnu draž.

Kakva te sećanja vezuju za uskršnje praznike u detinjstvu? Šta je isto, a šta se razlikuje u potpunosti?

- Ja sam privilegovana osoba, jer su svi članovi moje porodice uz mene i od toga nema veće sreće. Ima razlike i te kako u proslavljanju praznika danas i kada sam ja bila dete, živimo u vremenu koje propagira instant vrednosti i onda se to odrazi i na praznike na žalost, ali ja i moja cela porodica smo ljudi koji vrednuju patrijarhalne vrednosti i trudimo se da to prenesemo i na našu decu, da u potpunosti osete tu prazničnu čaroliju najradosnijeg praznika.

Kakvo iznenađenje pripremate ti i Saša za svoje mališane i čemu se oni najviše raduju za Uskrs?

- Nikolaj i Nikoleta se najviše raduju kuckanju jajima i ko će biti bolji, što se poklona tiče to su neke sitnice, trudimo se da im darujemo sećanja, a materijalne stvari su manje-više prolazne. Ovom prilikom bih želela svim vašim pratiocima i čitaocima portala koji proslavljaju ovaj hrišćanski praznik da čestitam i od srca poželim sve najlepše! Hristos Vaskrese!

Autor: M.K.