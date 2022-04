Veliki gubitak!

Modnom kreatoru Saši Vidiću preminuo je otac, a tužnom porukom oglasio se na društvenim mrežama.

Kreator je umrlicu i datum sahrane objavio na Instagramu, a potom i pismo koje je rasplakalo sve njegove pratioce.

- Poštovani oče, sad kada si umro vraćaju mi se sećanja na tebe i naše zajedničke uspomene. Sa pet godina si me naučio plivati i sa istih pet sam probao bevandu, sa tobom i pokojnom majkom sam bio po celom Jadranu, po najboljim hotelima. Sa nestrpljenjem sam čekao svaku Novu godinu jer si mi donosio najlepše i najveće poklone. Sedeo sam ti u krilu i učio si me da vozim auto, obožavao sam da me voziš na motoru, čak sam uspeo da zapalim članak na auspuh - pisao je Saša, pa dodao:

- Tvoj život je bio pretežak i puno toga si kao malo dete propatio zbog ratova, nemaštine, gladi i borbe za opstanak. Bio si dete siromašnih roditelja, mojoj majci ništa nisi mogao da pružiš osim ljubavi, a sve što ste stekli, stekli ste zajedno.

Saša je otkrio i da u poslednjih godinu dana nije bio u kontaktu sa ocem.

Autor: P.R.