I ONA JE UKLJUČENA U AFERU ELITNE PROSTITUCIJE! Fatalna plavuša spavala sa funkcionerima za KEŠ, žena jednog moćnika ih NAHVATALA U AKCIJI! Skandal!

Šokantno!

Afera sa elitnom prostitucijom nedeljama je tema broj jedan na našoj javnoj sceni, a veliki broj estradnjaka i onih koji spadaju u krem društva - pevačice, voditeljke, političari, biznismeni - u strahu su da se njihova imena u javnosti ne dovedu u vezu s bavljenjem najstarijim zanatom.

Ipak, te priče nisu aktuelne samo poslednjih nekoliko godina. Iako se o tome ranije nije pisalo, javna je tajna da je i tokom osamdesetih postojala ova profesija, kojom su se bavila tadašnja poznata TV lica. Naravno, sve je to bilo mnogo "uglađenije" i diskretnije, pa iako su mnogi znali ko se bavi najstarijim zanatom, te informacije nisu bile dostupne svima. Jedna od njih je i plavuša, tadašnje TV lice. Dotična dama je bila vrlo svesna svog atraktivnog izgleda, pa je, pored toga što je lepo zarađivala od svog posla, ipak rešila da fizički izgled dodatno unovči. Jer, želela je više.

Prema rečima jednog od radnika zaposlenog u Obrenovcu, čiji je identitet poznat našoj redakciji, ona je vrlo brzo stupila u kontakt s tadašnjim moćnim muškarcima, koji nisu žalili novac kako bi proveli noć s njom. Kako se za njeno umeće u krevetu brzo pročulo po tadašnjim visokim krugovima društva, ubrzo je to čime se ova dama bavi u svoje slobodno vreme postalo javna tajna. Ipak, najviše klijenata je imala u Obrenovcu i Lazarevcu, koji su u to vreme važili za industrijske gigante u proizvodnji struje i uglja.

- Javna je tajna, posebno u našem kraju, da je ova plavuša redovno prodavala svoje telo i da je bila sa svim plaćenijim radnicima koji su bili na boljim funkcionerskim mestima. Tada su plate u javnim preduzećima baš bile velike, a oni koji su bili na dobrim mestima redovno su imali intimna druženja sa ovom ženom. Kada su neki od direktora čuli od svojih prijatelja iz Beograda da ona prodaje svoje telo, preko njih su stupili u kontakt s njom kako bi ugovorili sastanak. Koliko se sećam, uopšte nije bila jeftina, a mnogi od njih su je i častili jer su bili prezadovoljni uslugom. Stvarno nisu žalili novac na nju, a mnogi su i cele plate, koje tada uopšte nisu bile male, ostavljali njoj - otkriva naš izvor.

On ističe i da su za švaleraciju svojih muževa ubrzo čule i njihove supruge, koje su mahom bile domaćice.

- Malo-pomalo, a kako se broj njenih klijenata svakim danom uvećavao, i supruge mojih kolega su shvatile da su im muževi neverni, i to ni manje ni više nego sa TV licem, zbog čega je nisu podnosili i javno su je nazivali ku*vom po kraju. One su zbog toga bile i više nego besne, a sve je kulminiralo kada su skoro celu svoju platu trošili na nju, umesto na svoju porodicu. Jedna od njih je mog tadašnjeg šefa pratila posle posla čak do jezera u selu Trešnja, na Avali, gde se nalazio čuveni hotel u koji su švaleri obožavali da dovode svoje ljubavnice i po tome je bio i najpoznatiji. Kad je ona bila tamo, svima je bilo jasno šta radi. Elem, šefova žena je upala usred akcije u hotelsku sobu, htela je da je prebije od batina, ali je muž uspeo nekako da je savlada i zadrži dok ona nije uspela da pobegne. Tada se uplašila pa je ubuduće zaobilazila naš kraj u širokom luku, iako je od njega baš profitirala - završava bivši zaposleni iz Obrenovca, koji sada uživa u zasluženoj penziji.

Autor: P.R.