VELIKA ISPOVEST SANDRE AFRIKE NAKON BRUTALNOG NAPADA! Pevačica pustila GORKE SUZE, pa otkrila jezive detalje: PRETIO JE MOJOJ SESTRI DA ĆE UBITI DECU!

Šok detalji koji će naježiti javnost!

Sandra Prodanović Afrika otvoreno je progovorila o napadu koji se desio. Naime, nju je muškarac iz Osjeka uhodio godinama, a sada joj je i prišao u jednom restoranu u Beogradu.

Pevačica nije mogla da sakrije uznemirenost zbog svega što joj se desilo.

"Sela sam sa drugaricom u restoran u Novom Beogradu, tu smo bile sat vremena. Ona je sedela pored mene, a iza mene je bilo drveće. Samo sam čula kada je dečko rekao: 'Ispričavam se.' Mislila sam da želi da se fotografiše, a on me pitao da li ga poznajem. Rekao je da mi je slao poruke na Instagramu, ja sam se setila ko je. Slao mi je prethodnih godinu dana preteće poruke, pitao me zbog čega mu se ne javljam na telefon, govorio da ja moram da se javim. Ja sam ga blokirala i nisam to toliko ozbiljno shvatila. Mislila sam da ne treba svaku budalu da prijavljujem. On je mojoj sestri slao poruke kako će joj ubiti decu ak one pošalje moj broj telefona. Imamo sve te skrinšotove, njoj je pisao na Fejsbuku. Sa kim god se slikam, on je te osobe tražio i slao poruke da mu se javim. Do mog broja nije došao. Mikišu je ubio koliko ga je puta zvao, to traje godinu dana, a sada se on pojavljuje. Nikad ranije nisam videla kako izgleda, on je Luka iz Osijeka", pričala je Sandra, pa nastavila:

"Momci su videli i odregovali su, govorili su da se pomeri od mene, da ide, da se skloni. On nije želeo da se pomeri, ulazio je u restoran, hteo da sedne u baštu, pa pokušavao da sedne sa mnom. On mi je rekao: 'Ubiću te gde god te budem video.' Ja sam pozvala policiju, moram da im se zahvalim, to je trajalo od pet popodne do tri u noć. Inspektori su bili sa mnom sve vreme, on je pobegao, ja sam dala izjavu, sve sam uradila šta su tražili, dala sam im sve poruke. Čak je menadžer lokala uspeo da ga fotografiše. Ja sam posle morala da budem mamac da bi se on vratio. Dva i po sata sam sedela u lokalu, svaki sekund sam se okretala. Došao je, seo za moj sto, rekao: 'Ćao', kao da se mi znamo. Došao je taksijem, nosio je ranac sa sobom, pričao je nepovezano. Ja sam rekla: 'Dobro.' Inspektor je došao, uhvatili su ga za ramena, zamolili su ga da stavi ruke pozadi, stavili su mu lisice. On je rekao da neće bežati kada je video u kakvoj je situaciji."

"Ja se nadam da će biti sve u redu. On je u pritvoru, uhapsili su ga. Taj pogled nikad neću zaboraviti. Pod utiskom sam, pila sam tablete za smirenje. Ne znam šta bi bilo da sam bila sama. Sama pomisao da je došao neko iz Osijeka tu... Nisam se čak ni tagovala u restoranu gde sam bila. Kada sam dala izjavu, on je zvao Mikišu i rekao da mu se ja javim na telefon, da znam njegov broj. Kada su ga pitali u policiji, on je rekao me tukao i da je došao da mi se izvini. Ubeđen je da je sa mnom i da dolazi da se sa mnom pomiri jer smo se navodno posvađali. Užas, katastrofa. Jedino što znam je da će mu biti zabranjen ulazak u Srbiju i pristup meni. Rekli su mi da tamo ima uslovnu kaznu", dodala je Afrika.

"Sada sam baš u šoku, ne znam šta će biti. Sve ću da vidim sa policijom, da vidim šta je najbolje da se zaštitim koliko mogu. Psihički sam baš loše", zaključuje Sandra.

Autor: M.M.