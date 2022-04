PEVAČU RAZBIO FLAŠU O GLAVU! Razlog jezive scene će vas šokirati: ŠEST DANA NEĆE MOĆI DA USTANE!

Razlog je apsurdan.

Pevač Deni Boneštaj se gostujući u jednoj emisiji dotakao nastupa gde je izvukao deblji kraj i završio sa 13 kopča na glavi.

- Završio sam sa 13 kopči. Desilo se to što se desilo. Nažalost ima takvih ljudi, ali ja nešto ne volim ni da se prisećam takvih stvari. Smatram da nisam dovoljno fizički jak da nekoga nokautiram na prvu, drugu. Ali garantujem ti da ću te repertoarom i pesmom ubiti. Šest dana nećeš moći da ustaneš. Pre će mene proći kopče nego to što ti ja uradim sa pesmama - rekao je pevač.

Pe­vač Deni Boneštaj zadobio je nekoliko udaraca u predelu glave kada je je od­bio da na nastupu si­đe s bi­ne i jed­nom na­va­len­t­nom mu­ška­r­cu pe­va za sto­lom.

- Dok sam na­stu­pao, mu­ška­rac mi je pri­šao i za­h­te­vao da do­đem do nje­go­vog sto­la. Obja­snio sam mu da to ta­ko ne fu­n­k­cio­ni­še, te da že­lim da mu ispu­nim mu­zi­č­ku že­lju i ot­pe­vam pe­smu ko­ju tra­ži, ali s bi­ne. Ka­da sam mu to re­kao, pos­tao je agre­si­van, upo­ran u to­me da me odve­de do nje­go­vog sto­la. Ka­da sam shva­tio da će bi­ti sa­mo go­re, dao sam mi­kro­fon kla­vi­ja­tu­ri­sti i kre­nuo ka toa­le­tu da bih se sklo­nio od ne­pri­jat­ne si­tua­ci­je i tog čo­ve­ka.Čim sam na­pra­vio dva ko­ra­ka, ose­tio sam uda­rac fla­šom u po­ti­ljak. Ka­ko sam se okre­nuo, on me je opet uda­rio, ali na dru­gu stra­nu. Tu imam he­ma­tom. Gos­ti su sko­či­li i sklo­ni­li ga od me­ne, a on je i da­lje di­vljao i vre­đao. Po­če­la je krv da li­p­ti i pri­ja­te­lj mi je sta­vio sa­l­ve­te na ra­nu i odve­zao me u Ur­gen­t­ni. Ta­mo su me uši­li, imam 12 ko­p­či na gla­vi - ispri­čao je pe­vač.

