Hoće sebi da da drugu šansu?!

U novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" na TV Pink, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je članice grupe Hurricane, Evrovizijsku pobednicu Mariju Šerifović i Kseniju Grbušić, takođe, pevačicu.

Jedno od glavnih pitanja koje zanima javnost, jeste šta treba da se dogodi da se Marija Šerifović ponovo pojavi na Evroviziji, na šta je ona imala da kaže:

- Ništa. Nema potrebe. To je nešto što sam proživela, a okej mi je dok se ne pojavi neko nov, da vam pijem krv...Za desetak dana je petnaest godina od moje pobede. To je normalno da se spomene u svakoj državi. Meni je Molitve do ovde, ali je to bila fantastična stvar. U tom radovanju je učestovovala Ex Yu, slavilo se svugde, to me je najviše i radovalo. Postala sam svesna koju sreću sam donela tamo nekom čovečuljku koji glasa. Dešavalo se puno loših i lepih stvari, koje je trebalo da sažvaćem. Ja sam bila na podu, preko mene su gazili ljudi, ali svakako jedna fantastična uspomena - rekla je Marija, pa se osvrnula na učešće grupe Hurricane na Eurosongu:

- Bile su preumorne i predisciplinovane. Ja ono što sam videla, ne bih imala živce za onoliko proba i svega, tako da svaka čast - rekla je Marija.

Kada je reč o tome koliko je Sanja Vučić zadovoljna svojim učešćem, s obizirom na to da joj je prošlogodišnje pojavljivanje bilo treće, Sanja je imala da doda:

- Ovo je bio zvanično treći put da sam se pojavila. Meni je bilo lepo, a kod mene se čeka pobeda - rekla je Sanja.

Autor: N.Žugić