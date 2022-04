'ONI SU OBIČNI OLOŠI!' Maja Marinković osula drvlje i kamenje po bivšem partneru Filipu Caru, a ono što je rekla za Dalilu izazvaće POTPUNU POMETNJU!

Žestoko!

Filip Car danima pominje bivšu devojku Maju Marinković u raspravama sa ostalim zadrugarima, a od kada je treći put stavio tačku na emotivnu vezu sa Dalilom Dragojević on svim silama pokušava da u njoj izazove bes pominjujući Marinkovićevu. Tom prilikom, portal Pink.rs je kontaktirao Maju kako bi nam ovom prilikom prokomentarisala aktuelnu temu i kako bi čuli njeno mišljenje.

- Komentarišem samo iz razloga što sam pitana, jer mi se smučila više ova tema, niti gledam, niti me interesuje. S obzirom na to da me dotični pominje ja bih i njemu dala savet da se pozabavi svojim životom, kao što sam rekla, teško da će ikada moći iz glave da me izbaci jer me skakodnevno spominje, a Dalilin i njegov odnos me ne zanima, njihova stvar. Oni su za mene obični ološi i dalje ne bih komentarisala tu temu - izjavila je Maja Marinković za portal Pink.rs.

Autor: N. Vasiljević