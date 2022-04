'DOŠAO MI JE PRED VRATA!' I Milica Pavlović na meti MANIJAKA! Potresena se odmah javila Sandri Africi!

Nije joj svejedno!

Pevačica Milica Pavlović prokomentarisala je slučaj napada na pevačicu Sandru Afriku.

Milica Pavlović imala je svoj prvi nastup u Beogradu nakon objavljivanja novog albuma, gde je otkrila za koju pesmu misli da će postati najveći hit, da li su njeni bivši momci našli mesto u albumu - ali je i prokomentarisala situaciju koja se dogodila Sandri Africi i ispraćaja svoj slučaj.

- Da vam otkrijem da je obezbeđenje u mom naselju meni reklo da najviše situacija takvih u mom naselju imam ja. Ne bih o tome javno da pričam, jer je dosta toga prijavljeno u policiji. I ne želim da priča - rekla je pevačica Milica Pavlović.

Milica kaže da se potresla zbog Sandre Afrike.

- Što se tiče Sandre Afrike juče sam joj baš poslala poruku, upravo zato što sam imala takva iskustva, možda i jača. Meni je manijak dolazio na vrata, kako je prošao niko ne zna. Strašno sam se potresla zbog nje, videla sam da žena jedva govori od stresa. E to je hendikep, to je kad ne možeš ništa da kažeš i odgovoriš, nego tek kad zapreti smrću onda imaš osnovu da zatražiš pomoć nadležnih. Meni je to skandalozno - rekla je Milica Pavlović.

Autor: M.M.