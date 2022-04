ON JE BIO SA NJIM NA PROSLAVI ROĐENDANA! Pevač bio sa Darkom Lazićem, pa odlučio da PROGOVORI o kolegi: Baš mi je krivo, ali...!

Njemu je, ipak, bezbednost na prvom mestu!

Pre dva dana, Darko Lazić je priveden usled prekoračenja brzine u alkoholisanom stanju i pod dejstvom narkotika, nakon čega mu je određena novčana kazna i oduzimanje vozačke dozvole.

Ovaj nemili događaj usledio je pri povratku sa rođendana prijatelja, na kome je bio i pevač Uroš Živković koji ga je te večeri video.

- Jako mi je krivo zbog Darka, mi smo se videli to veče, ali ja sam bio jako kratko video sam ga i otišao, ne znam šta se posle dešavalo - rekao je Uroš za medije.

Iako se nedavno pisalo kako su njih dvojica imali fizički sukob, Živković je te navode demantovao i istakao da mu je žao zbog situacije u kojoj se našao.

- Baš mi je krivo zbog njega, ali svako sam kroji sudbinu. On je odrastao čovek, ima i decu i najbolje zna šta treba da radi. Ja mu želim sve najbolje i da izađe iz ovoga što jači i da se opameti - iskren je bio pevač.

Urošu je bezbednost na prvom mestu i kada je vožnja auta pitanju nikada ne rizikuje, što savetuje i drugima.

- Ja ne vozim auto kada popijem. Imam svog vozača koji me vozi na nastupe, a kada izađem, hvala Bogu postoji safe driver, bolje je to da platite nego da sutra plaćate neke kazne ili završavate u policiji. Ja volim i da izađem i da popijem, ali mi je najbitnija bezbednost i sutra može da se desi da niste krivi u saobraćaju, ali ako ste popili automatski ste vi krivi. Sve što može da se plati ako će da vam sačuva život, nije skupo - objasnio je on.

Autor: Pink.rs