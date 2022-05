OVU TAJNU JE KRILA DUGO: Vesna Zmijanac otvorila dušu o ljubavi sa MOĆNIKOM! Kraj romanse je bio BOLAN!

O ovome se malo zna!

O bivšim ljubavima Vesne Zmijanac (65) mislili smo da znamo sve, naširoko se pisalo o njenoj romansi sa Miloradom Vučelićem iako ona o tome danas ne voli da govori, ali nedavno je mnoge šokirala ispovešću o davnoj ljubavi sa jednim moćnikom za koju gotovo niko nije ni znao. Bivša ljubav Vesne Zmijanac, kako je ispričala, je sin vlasnika Upravne zgrade u kojoj je ona svojevremeno pohađala praksu u okviru Srednje upravne škole, Peter Simens.

- Peter je, kada sam ja bila u pitanju, bio spreman na sve. Tokom našeg dvogodišnjeg zajedničkog života, došao je dotle da mu ni firma, ni statusni simboli i položaj u društvu, ni novac, čak ni stari Rudolf Simens (inače, neprikosnoveni autoritet za njega) ne znače ništa. To je i pokazivao, iako je imao ne malih problema zbog veze sa mnom. Mislim, pre svega, na stav koji je njegova porodica imala prema meni, i zbog čega smo morali da iznajmimo stan. Naravno, veliki i skup, u centru. Tu počinje moj drugi život. Ili, tačnije, novo poglavlje onog starog - rekla je pevačica u svojoj ispovesti. Bivša ljubav Vesne Zmijanac, stoga, bila je od presudnog uticaja da se tada formira njena zrelost.

- Postala sam, da se tako izrazim, neka vrsta gazdarice. Mlada gazdarica, neformalna, jer nisam bila zvanično udata za Petera, i neželjena – celokupna Peterova rodbina prestala je da komunicira sa njim, ali – gazdarica. Većina poslova „Simensa“ već je bila preneta na Petera, i stari Rudolf je više bio protokolarni vlasnik, neko ko ima prvenstvo časti, ali su faktičke poluge moći i odlučivanja bile u Peterovim rukama. Kao i novac, za šta su, inače, svi mislili da sam ja najviše zainteresovana i da je moja veza sa Peterom prouzrokovana i motivisana jedino time. Nije im bilo logično da sam u Peteru pronašla i nešto drugo, nešto ljudsko i toplo, što mi je daleko više značilo od novca - ispričala je pevačica ali ljubav Vesne Zmijanac nije se dobro završila jer se nisu razumeli po pitanju braka.

- Peter je uporno insistirao da se udam za njega, da se skrasim i prestanem da ludujem (kako je on to govorio). Da počnem da vodim život kakav bi priličio supruzi jednog poznatog, uspešnog i bogatog poslovnog čoveka. Da imam sve, da mogu i smem mnogo, ali i da budem njegova na način koji je on to želeo. Ja sam, naprotiv, želela i morala pre svega da budem svoja. Slobodna. Slobodna voljom i slobodna mišlju. Pa, slobodna i delom. Slobodna za pesmu, slobodna za život kakav sam ja želela, pa makar bio i lošiji od onog koji mi se, kroz privid samostalnosti, uz Petera i od njega nudio - rekla je Vesna i objasnila da je tako kraj uskoro bio neminovan.

Autor: M.M.