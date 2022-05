KRAJ URAGANKI! Evo do kada pevačice nastupaju zajedno, posle svaka ide svojim PUTEM, a ovo su detalji RASTANKA!

Uskoro će svaka od njih započeti solo karijeru.

Već izvesno vreme spekuliše se da se popularna grupa Hurricane raspada i da je samo pitanje trenutka kad će svaka nastaviti svojim putem. Ovaj trio dogovorio se da će funkcionisati zajedno do septembra, kad će svaka od njih započeti solo karijeru.

Otkako su snimile hit "Favorito" pre dve godine, Ksenija Knežević, Sanja Vučić i Ivana Nikolić postale su omiljene pevačice u regionu i javnost je pratila svaki njihov korak. Ubrzo je usledila i Evrovizija, na kojoj su pokupile i simpatije cele Evrope, a svaka naredna pesma postala je hit. Uprkos tome što su i dalje vrlo popularne, nedavno su počele spekulacije da devojke ne mogu više da rade zajedno, te da žele da nastave muzičku karijeru, ali solo.

Kako naš izvor blizak uragankama kaže, one su se 1. maja dogovorile da odrade letnju turneju i zakazane nastupe koje imaju u predstojećem periodu, nakon čega će se odvojiti. To znači da će već u septembru svaka od njih krenuti svojim putem.

Mnoge će ova informacija rastužiti jer su, posebno među mlađom publikom, devojke vrlo popularne. Ipak, ima i onih koji smatraju da je bolje da nastave same. Već mesecima se na društvenim mrežama komentariše da među pevačicama postoji netrpeljivost, te da primećuju da je Ivana izdvojena od Ksenije i Sanje. One te navode nisu htele da komentarišu, ali je sumnje podgrejala Nikolićka, koja je nedavno proslavila rođendan bez koleginica. Pokušali smo da stupimo u kontakt s devojkama, ali se one nisu javljale.

Autor: M.K.