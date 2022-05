ĐOLE ĐOGANI POZVAO LUNU NA POMIRENJE! Denser otkrio da je unuku video samo preko slike, želi da zakopa ratne sekire!

Nije mu svejedno!

Denser Đole Đogani je potvrdio da i dalje nema komunikaciju sa bratanicom, pobednicom "Zadruge 2" Lunom Đogani.

Đole Đogani ističe da bi voleo da bude u dobrim odnosima sa ćerkom rođenog brata Gagija Đoganija, te da bi voleo da vidi naslednicu Lune Đogani, malu Miju.

- Ne, ne čujem se sa Lunom. Čujem se sa Gagijem. Viđamo se na slavljima samo, al' se ne čujemo. Samo: "Zdravo, zdravo, kako si, dobro sam", to je to. Mi već godinama imamo samo takvu komunikaciju - kazao je Đole.

- Sa Anabelom ne pričam uopšte. Gagi je juče došao u Beograd, bio je u Švedskoj, sestra nas okuplja na ručkovima. Luninu ćerku sam video samo preko fotografije. Želim da vidim bebu. Voleo bih da pričamo, da se družimo. Nema razloga za ikakvom svađom - dodao je on.

- U rijalitiju se pričaju i istinite i neistinite priče. Posle bude: "Nisam tako hteo da kažem, već...", to je biznis, jedan biznis. Uzima se ozbiljan novac. To je za ljude koji više ne mogu da rade, na nastupima i slično. Samo tako, preko rijalitija. Pojaviš se, svađaš se, nešto, ne znam, i ti si onda neko... Mojoj porodici u rijalitiju nije ništa loše urađeno, nije me sramota - zaključio je Đogani.

Autor: M.M.