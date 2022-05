PEVAČ SE BORI SA TEŠKOM BOLEŠĆU: Otkrio sve detalje životne bitke, pa istakao da mu je JEDNA STVAR produžila život! NEVEROVATNO!

I dalje je pozitivnog duha!

Pevač Zoran Kalezić nastavlja iscrpljujuću bitku za život. U ispovesti za medije otkrio je da mu je Nektarijevo jastuče mnogo pomoglo u isceljenju bolesti.

Kalezić je otvorio dušu o teškom periodu i istakao da lekari treba da se bave njegovim kancerima, a da će se on do smrti baviti isključivo onim što najviše voli, a to je, svakako, muzika.

- Nikad nisam prestao da se bavim muzikom. Mene bolest ne interesuje, time nek se bave lekari, neka oni leče moje kancere kako znaju, ja ću da živim ovako kako živim do kraja. Ne želim sažaljenja, prkosim svemu ovome što je dijagnoza, prkosim jer pripadam onim ljudima koji su rešili da se bave najlepšom stvari, a to je muzika. Ja sam pripremio CD sa devet novih pesama, a najponosniji sam na baladu koju sam posvetio ženi Ireni - "Pesma o Ireni", koja će biti nešto najlepše što sam uradio u karijeri - kaže Zoran za medije i otkriva da mu se posle 25 godina javila Natalija Preočanin Samardžić, inače autorka njegovih hitova "Šta će meni vino" i "Drugovi, meni se ne peva", da mu pomogne u isceljenju kancera, te su usputno sklopili saradnju i ona mu je napisala i najnoviju "Pesmu o Ireni", čiji je koautor i sam Kalezić:

- Zamislite da mi se ta žena javi posle 25 godina, a pozvala me je zato što je u medijima pročitala da bolujem od kancera. Natalija je bila zabrinuta za moje zdravlje, te se sama ponudila da mi pomogne, što je na kraju i uradila. Ona i naš kum, inače sveštenik Gojko Perović, koji je kum mojoj supruzi Ireni, nabavili su mi Nektarijevo jastuče, koje kruži svetom. Da znate to je velika svetinja i ja sam na tom jastučetu spavao dva meseca. To mi je sigurno produžilo život, kao i moj pozitivan stav o svemu ovome.

Kalezić kaže da kroz pesme traži sagovornike u dušama ljudi na koje njegova duša liči, te napominje da nikada ništa nije uradio zbog popularnosti.

- Ja nikad nisam pevao zbog popularnosti niti da bih kupovao neke lajkove, ja se gadim toga, povraća mi se od toga šta se danas sve više promoviše, nema više ničega lepog, nažalost. Želeo bih da ovaj moj novi album bude i edukativan za ove moje mlađe kolege, zato što muzici treba da date sve, a od nje ćete dobiti mnogo. Ja dam sve za pesmu, ne volim jeftine pesme, ništa jeftino ne volim, vrednost mora da bude u svemu - rekao je Zoran i otkrio kako su nastajale neke od najpoznatijih njegovih pesama, koje se slušaju i danas. Većinu je pisao on lično, a tematika je uvek bila slična, neuzvraćene i ostavljene ljubavi:

- Čovek piše tužne pesme jer se tako oseća jer nosi neku tugu u sebi. Meni je moja supruga Irena govorila: "Ti samo pišeš tužne pesme, da te ja ostavim na jedno dve godine, pa da budeš zaista tužan, da ima smisla".

Kao autor najlepših ljubavnih balada Zoran Kalezić otkriva da se nikad nije stideo ljubavi kao muškarac, te da prezire kolege koje su zbog popularnosti u stanju svašta da kažu i urade:

- Znate koga mi je žao najviše, nikad babu i đeda nisam video zagrljene. Zar to nije greh, i oni su se voleli. E sad je situacija drugačija. Crnogorci guraju kolica, a majke nose torbice i šetkaju se pored oca i bebe. Moja večna tema je ljubav, uvek bila i ostala. Ne znam šta bih da nema moje Irene. Ja javno to kažem zbog onih kojih je to stid da kažu, koji ne znaju da poštuju jednu majku i ženu, ne mogu da shvatim čega se oni stide. Moje kolege, da bi bile popularne, često imaju izjave od kojih se grozim. Često pominjem izjavu poznatog glumca Pola Njumena: "Zašto da napolju jedem brzu hranu, kad kod kuće imam najlepši biftek." Ja sam najčasniji muž na prostoru bivše Juge, već 11 godina sam s mojom Irenom, ni pogledom je nisam prevario nit sam poželeo ikad i vrlo sam ponosan na to.

