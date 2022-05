'KEMIŠ JE GLAVNI KRIVAC ZA MOJU KARIJERU!' Pevač progovorio o svojim počecima, pa otkrio detalje sa ESTRADE: Klepili smo LOVU za to!

Razvezao jezik!

Enes Begović je još tokom srednjoškolskih dana beležio uspehe na muzičkim festivalima poput Ilidže, ali se pravi preokret u njegovoj karijeri dogodio prilikom susreta sa tadašnjim direktorom Diskotona, kao i sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišom koji je jedan od glavnih krivaca što za pevača danas zna cela bivša Jugoslavija.

Samo jedan susret sa Kemišom bio je dovoljan da stvore magiju i pesmom naprave bum širom regiona. Zahvaljujući drugom albumu koji je radio sa suprugom Zorice Brunclik osigurao je mesto na estradi, a doštampavanje tiraža njegove LP ploče i danas mu budi posebne uspomene. Kako kaže, to vreme se više neće ponoviti.

- Odatle je sve krenulo. Došao sam tad prvi put za Beograd, čuveni fotograf me slikao za omot i ja sam se vratio za Bosnu. Nakon nekih mesec dana od objavljivanja albuma, budi me fiksni telefon i kaže mi supruga da me zove direktor. Viče: "Dođi, hitno je, dobra je vest, doštampavamo tiraž", a ja sam mislio da me foliraju, ali nisu. Ta moja ploča je prodata u preko 180.000 primeraka, to može Kemiš da posvedoči, klepili smo lovu za to (smeh). Šalim se, jedan od krivaca za moju karijeru je upravo Kemiš - prisetio se Begović i nastavio:

- Posle mesec dana ponovo su me zvali da kažu da moraju da doštampaju tiraž na još 20.000, pa još i još. Posle dolaze novinari, pozivi, pa sam dobio i platinastu ploču za tiraž. Kakav Džorž Majkl, niko srećniji na svetu od mene nije bio.

Samo jedno pojavljivanje na televiziji donelo mu je enormnu popularnost i ogroman tiraž.

- To treba da čuju ovi mladi pevači, samo jednom sam se pojavio u emisiji kod Zorana Kapetanovića i ploča je već bila prodata u 100.000 primera. Posle su došle ostale emisije i gostovanja - rekao je Enes u jednoj emisiji.

Autor: P.R.