TIJANA ĆE LEŽATI ŠEST NEDELJA: Evo koje sve TEŠKE POVREDE je zadobila sestra Miljane Kulić u stravičnom udesu!

Sestra Miljane Kulić, Tijana Kulić (27) povređena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23.40 u Dušanovoj ulici u Nišu.

Ona je bila u automobilu „audi“ kruševačkih registarskih tablica kojim je upravljao Nišlija M.Z. (34) a u kojem su nalazili njegovi sugrađani P.S. (27) i A.Ž. (26). Do nesreće je došlo kada se „audi“ krećući se brzinom koju očevici procenjuju na preko sto kilometara na čas, najpre sudario sa taksi vozilom „tojota prijus“ koji mu je dolazio u susret, a zatim se zabio u izlog jedne prodavnice. Tom prilikom lakše je povređen i taksista I.S. (39).

Svedoci nesreće tvrde da je pukom srećom izbegnut masakr jer je Dušanova ulica bila puna mladih ljudi koji su izašli u subotnji izlazak.

Tijanina majka, bivša zadrugarka Marija Kulić oglasila se i otkrila detalje stravičnog udesa, a sada je otkrila kako se oseća nakon svega što se izdešavalo.

- Tijana nije dobro, u bolnici je još uvek. Sutra treba da joj urade kontrolni skener pa da vide šta će sa tim ramenom da rade. Ona ima nenormalne bolove, konstantno intravenski prima analgerike, ali joj ni oni ne pomažu. Zbog povreda su joj rekli da ne sme da se pomera. Polomljeno joj je rame, ima najgnječenje kuka i jagodice. Bila sam u šoku, ali sada kada je prošao adrenalin osećam se užasno, kao da me je neko tukao.

Ne znam detalje kako je došlo do saobraćajne nesreće. Momak koji je vozio je drug njenog dečka, poznaju se dugo. U policiji su mi sinoć rekli da nije imao alkohola u krvi, ali ja znam da je on dugogodišnji konzument psihijatrijskih lekova. Očevici su rekli da je u centru grada, u prometnoj ulici vozio oko 100 na sat, pretpostavljam da su lekovi uticali na to. Tijana je sela sa njim samo da se preveze sa jednog mesta na drugo.

Nadam se najboljem, doktor mi je rekao da je mlada i da bi trebalo da se skroz oporavi, ali je naglasio da će dugo trajati i da će morati da leži minimum šest nedelja - rekla nam je potrešena Marija.

Autor: M.K.