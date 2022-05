Ovako nešto niko nije očekivao!

Sinoć je od samog ulaska voditelja Milana Miloševića u Belu kuću zbog emisija Izbor potrčka i Pretresa nedelje, počeo žestok rat Dragojevića.

Naime, Dejan i Dalila Dragojević su se posvađali tokom komentarisanja budžeta Stefana Karića, a sukob je eskalirao u emisiji Izbor potrčka.

Naime njih dvoje su iznosli sav prljav veš iz braka, pa se pominjalo i kockanje i droga. Dejan ništa od toga nije porekao, a Dalila ga je potkačila za to što se priča da je menjao veru zbog nje i na sav glas govorila kako je Dejan zlo.

Dalila je potom svojim komentarom potkačila Dejana i Dragojeviće, ali joj on nije ostao dužan pa je pred svima rekao da je njena porodica poslala njenog strica u zatvor, da bi potom otkrio da je Dalila bila zaljubljena u Stefana Karića.

Njihov rat se nije smirivao, pa su krenuli da iznose detalje iz braka koji su šokirali sve ukućane. Naime, Dalila i Dejan su poveli rat oko toga čija porodica baca magiju, pa je nakon toga Dejan zaključio da je Dalila bila zaljubljena u Davida.

Dalila je ponovo aludirala da je Dejan promenio veru, pa su njih dvoje nastavili brutalan sukob u kojem je on otkrio da je naložio bratu Davidu da spali sve što ima veze sa Dalilom.

Dalila nije podnela to što je Dejan komentarisao pa ga je gađala flašama i pred svima vikala kako je on promenio veru zbog nje, što je on poricao, a ona je nastavila da ga gađa.

Tokom reklama Marko Đedović je ispitivao Dejana o svemu što je izneo o Dalili i Mujićima pa ga je zapitkivao o porodičnim vezama koje su pomenute. Dejan je otkrio da Dalila ima brata kojeg niko ne pominje. Dalila je za to vreme razgovarala sa Anđelom Rankovićem koji ju je tešio.

Dejan je nakon toga otkrio svima istinu o Dalilinoj navodnoj ćerki koja je ostavljena u inostranstvu.

Dalila je sve vreme bila u suzama, pogotovo kada su njenu i Dejanovu svađu komentarisali Mensur Ajdarpašić i Marko Đedović.

Nakon Dejana, Filip Car je ustao i zadao Dalila "jak udarac" svojim komentarima, da se ona potpuno slomila nakon svega.

Dok je Dalila plakala, nju je tešio Anđelo Ranković za koje zadrugari pričaju da je bacio oko na Dalilu.

Dok su zadrugari osuđivali Dalilu zbog svađe sa Dejanom i pomirenja sa Carem, Anđelo je ponosno branio njihov trenutni odnos.

Usledio je momenat koji su svi čekali. Naime, Stefan Karić kao ovonedeljni vođa morao je da odabere svoje potrčke. On je odlučio da se poigra sa zadrugarima, da bi na kraju šokirao sve svojim izborom:

Podići ću prvo Mensura i Milicu, Frana i Anđelu, Ša i Nevenu, Bebicu i Marijanu, MC Aleks i Matoru... Što se tiče Mensura i Milice, samo sam hteo da mu pokažem kako bi izgledalo da ja igram rijaliti, a ja ga ne igram. To bi bio rijaliti. MC Aleks i Matora treba ovako da se zbliže, ne u sobi dva sa dva. Mogu da sednu. Što se Anđele i Frana tiče, mislim da ste super ovako, da se družite, ne smatram da ima nečega između vas. Ali ona slika je brutalna. Koliko ste imali nesuglasnica na početku, super ste se spojili prijatno, imate zajednički jezik, šale. Treba vas pustiti da se družite. Znam da je Fran zauzet. Što se tiče Nenada i Nevene, duplo N. Mislim da ne treba Ša da se odvaja od nje, da treba da se druže. Pronašli ste se u nekom fazonu, šalama... Samo sam hteo ovako da napravim, nastavite da se družite. I što se tiče Marijane i Bebice, oni su budući spoj. Bebica je obećao da te vozi na skijanje, ali nećete ni vi da mi budete potrčci. Ove nedelje neću da se vodim tim ljubavnim stvarima, želim da taj odnos bude prijateljski. I neka pomoć, neko savetovanje. Znam da toj jednoj osobi fali ta druga osoba. Ne želim da ih spajam, pričao sam sa Carem, ali znam koliko je njemu teško da je gleda u ovakvim situacijama, da joj svašta kaže. Treba da budu prijateljski nastrojeni, ako je to ikako moguće... - rekao je Karić pa postavio Dalilu i Cara za potrčke.

Nakon toga Karić je za omiljenu osobu izabrao Mensura:

Moja omiljena ličnost ove nedelje biće Mensur. Ne, ne želim da ga odvojim od Milice, ti ćeš odlučivati o tome gde ćeš spavati u svakom trenutku. Samo sam želeo da budeš moja omiljena ličnost i mislim da će ti to dobro doći... Morao sam da se ogradim i rekao da ako želi da spava u sobi neću mu zameriti... - govorio je Stefan.

Nakon što je saznao da su Miljana Kulić i Lazar Čolić imali vrelu akciju, Nenad Macanović Bebica nije mogao da dođe sebi. Naime, Miljana i Zola su priznali da su na pragu poremirenja. Miljana je nakon toga progovorila o manipulacijama Bebice, pa priznala da joj je pomenuo oca u više navrata.

Voditelj je nakon toga otrkio zadrugareima da je na trećem mestu za najvećeg materijalistu u Beloj kući po anketi gledalaca izabran Anđelo Ranković. Zadrugari smatraju da je to zbog odnosa sa Dalilom. Naime, Miljana smatra da on juri kadar na taj nacin.

Drugo mesto je zauzeo Dejan Dragojević, što zadrugare i nije iznenadilo.

Njemu nije bilo bitno šta Dalila ima, jer je bio zaljubljen u nju, a sada razmišlja o budućnosti. On devojci koja je zaljubljena u njega stvara crv sumnje, tako što joj govori da mora prvo da se obezbedi... Meni ništa nije prodao, ali imamo Sašku Karan u rijalitiju. Sve gleda u gram, da li će da stavi u makarone tri ili četiri jaja. Ne može i sir i jaja, može ili jedno ili drugo. Aleksandri ne daje da pije energetska pića, a za Dalilu bi sve odmah uradio. Vidi kakva je Aleksandri kosa. Dejan je opravdano na drugom mestu, imamo Sašku Karan 2 u rijalitiju - govorila je Miljana Kulić.

Milan Milošević je saopštio da je visoko prvo mesto zauzela Dalila Dragojević.

Očekivala sam sebe svuda uvek i očekivaću se zauvek. Materijalista, da. Volim da ne trežim od drugih, volim da traže od mene. Nikada nisam tražila da mi neko vrati nazad i sve dok budem imala da dajem, davaću! Evo ovaj elokventni koji ne zna gde mu je du*e, a gde mu je glava. Ja neću spavati po Etno selu bar - rekla je Dalila.

Ona bi se rašč**ila da je je**mo nas desetorica samo da se priča o njoj! Šta da radimo u izolaciji, da je je**m! Ja sam stoku izabrao, gori sam od nje! Je l' ja sam materijalista?! Ne, ti si ober ku**etina! - drao se Car.

Tokom jučerašnjeg dana zadrugari su birali emotivnog maniputaltora u Zadruzi. Treće mesto su osvojili Jovana Tomić Matora i Bebica. Miljana je ponosno komentarisala kako je on psihopata, a onda je krenulo kometarisanje Matore koja nije dobro podnela svoju titulu i ušla u raspravu sa zadruagrima i MC Aleks.

Na drugom mestu našla se Milica Veselinović, zadruagri smatraju da je ona to mesto osvojila zbog pokušaja da vrati Mensura na sve moguće načine. Zadrugari su osudili njeno ponašanje jer konstatno Mensuru pravi probleme.

Prvo mesto je osvojila Dalila Dragojević. Anđelo smatra da je to zbog vraćanja u odnos sa Dejanom i Carem, što je Car negirao.

Car i Dalila su nakon emsije otišli u izolaciju gde će spavati ove nedelje. Iako nisu razgovarali, on je u razgovoru sa Mikije Đuričićem Dalili stavio do znanja kako se oseća.

Danas na programu Zadruge vasa očekuje mnogo iznenađenja, zato ostanite uz TV Pink, a sve vesti o najgledanijem rijalitiju nastavite da čitate na portalu Pink.rs!

Autor: N.B.