UPALA JOJ KAŠIKA U MED Ilda Šaulić priznala: Sva vrata su mi bila otvorena jer sam Šabanova ćerka!

Iako je u startu imala brojne prilike, ipak je imala odgovornost da ne obruka prezime koje nosi.

Pevačica Ilda Šaulić godinama unazad je uspešna na muzičkoj sceni, a ne krije da joj je u životu, pa i karijeri, sve išlo dosta lakše jer je ćerka kralja narodne muzike Šabana Šaulića.

Uvek mi je bila olakšica! Meni su sva vrata bila otvorena od samog početka i ja to volim da istakem, prezime je bilo zvučno, ljudi su odmah znali o kome se radi. Ilda je i specifično ime, pa eto posle su me i po tome zapamtili. Koliko je u tom trenutku sve to bilo dobro, toliko je moglo da bude i loše. U mom slučaju ispalo je kako treba, jer sam za sve ove godine koliko pevam ipak uspela da napravim svoje ime i svoj imidž. Nisam obrukala ni svog oca, ni sebe i mislim da zato i dalje trajem - kaže Ilda i priznaje da njen otac isprva nije želeo da mu se ćerka bavi muzikom.

- Koliko je teško ženama na estradi... Sve te stvari su verovatno mnogo uticale da on ima dosta bojazni na početku. Počela sam da se bavim muzikom u zrelim godinama, znala sam šta hoću. Odmah sam odlučila kako da to sve funkcioniše, da me ima kada treba da sam tu, da me nema kada nemam ša da kažem. Prosto, to i danas tako funkcioniše i mislim da je i moj otac vrlo brzo shvatio da će sve lepo funkcionisati.

Ilda sa svojim suprugom Bojanom ima ćerku Emu, a na pitanje planira li proširenje porodice, kaže:

To su divne stvari i naravno da bih volela da Ema ima brata ili sestru, ali eto... Bogu hvala na njoj! Ako se desi, biće bi lepo, a i ako se ne desi ima ona braće i sestre pa će nadomestiti tu ljubav ako ne bude imala nekog rođenog.

