TROSTRUKO JAČA OD KONKURENCIJE! Konstrakta je prva u trendingu, a evo pod KOJIM REDNIM BROJEM NASTUPA U FINALU EVROSONGA U SUBOTU! (FOTO)

Tako je Konstrakta za samo par sati uspela da skupi blizu milion pregleda na YouTube platformi i da izbije na prvo mesto Trending liste.

To znači da je Konstraktin nastup od sinoć, u drugoj polufinalnoj večeri, bio ubedljivo najgledaniji od svih ostalih takmičara. Poređenja radi, sledeći nastup po pregledima, delegacije Poljske, ima tek 270.000 pregleda.

Inače, nakon druge polufinalne večeri na Pesmi Evrovizije u Torinu odlučen je redosled nastupa za veliko finale, a srpska predstavnica nastupiće pod rednim brojem 24.

Finale će otvoriti predstavnici Češke, a priliku da zatvori takmičarski deo ovogodišnje Pesme Evrovizije imaće pevač iz Estonije. Konstrakta će pesmu "In corpore sano" izvesti pretposlednja.

We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!



🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪



➡️ https://t.co/kQKDMdB23F pic.twitter.com/QMM4m2NSRJ