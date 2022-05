Evo i da li bi nešto promenila!

Nada Obrić danas obeležava 50 godina svoje bogate karijere, a naša ekipa bila je na licu mesta i porazgovarala sa pevačicom. Nada nam je tom prilikom otkrila na šta je najponosnija kada je njena karijera duga pola decenije u pitanju.

- Neverovatan je osećaj. Imam tremu. Ja sam htela da pripremim nešto šta ću reći. Bilo je previše toga ili mi je nešto falilo, pa evo nas, pa šta bude. Ništa ne bih promenila, veoma sam ponosna na svoju karijeru. Svi smo jedni drugima davali podršku. Jugoton mi je mnogo pomogao da imam tiraže, da imam publiku na koju sam preponosna. S ponosom danas stojim ispred vas. Mnogi su me zvali da mi čestitaju... Nažalost, mnogi nisu danas među nama... - rekla je Nada za Pink.rs i progovorila o emocijama, tačnije suzama u očima, koje su svi primetili kad se pojavila.

- Valjda je to normalno. Ipak treba dočekati 50 godina u ovom poslu. Svakome to mogu da poželim - da prođe onako kako sam ja prošla. Milion i jedna slika mi prolazi kroz glavu, hvala Bogu pa nisam tokom karijere imala nijedan incident. Radila sam nekad kao pravnik u Sarajevu, ali sam očigledno rođena za ovaj posao. Najponosnija sam na to što sam ostala svoja, takva kakva jesam. Možda sam bila stroga za neke.. Sve što sam postigla postigla sam zbog svog kvaliteta, zato što je narod tako hteo - poručila je pevačica.

Autor: M.K. ; M. Mijatović