'BOLJE JE DA NE BUDEMO ZAJEDNO, JER...' Darko Lazić otvorio dušu o RASKIDU sa Barbarom, pa žestoko potkačio kolegu! NOVI ESTRADNI RAT U NAJAVI!

Otkrio da li pati za bivšom!

Darko Lazić govorio je o izjavi Đorđa Davida da je sve oko njega "tužno i greota od Boga", kao i o tome kako mu je nakon raskida veze sa koleginicom Barbarom Bobak.

- Ceo život me prate moje pesme, ono što otpevam posle bude. Drago mi je da Barbara radi ono što voli. Oko njene nove pesme smo zajedno radili, ostali smo u dobrim odnosima. Živeli smo godinu dana zajedno, glupo bi bilo da kažem da sad ne patim. Bolje je da ne budemo zajedno, jer ne ide. Bolje dobar razvod nego... - kaže Darko Lazić.

- Ja kad se iznerviram ja ili skinem bradu ili se ofarbam... (smeh) Što se tiče skandala nedavnog sa vožnjom, neka, idemo dalje, diže se pompa velika, sve što uradim to se napravi od muve slon. Od kolega me niko nije zvao da mi pruži podršku! Ne treba mi niko od njih. Hvala im, pokazali su sve - rekao je, pa se osvrnuo na Đorđa.

- Đorđe David, ko je to? Đorđe ili David, molim vas? (smeh) Pa, dobro, treba mu malo reklame, ako. Ja sam human čovek, pomažem - zaključuje Lazić.

Podsetimo, Đorđe David je rekao da mu je Lazića žao.

- Meni je tog dečka sada žao. Čini mi se da je na putu bez povratka i to je tužno, sve to, jer da imam njegov glas ja bih imao pet solitera u Beogradu na vodi. Greota od Boga, taj čovek ima mnogo moćan vokal, ali ni glas nije drvo, to je nešto što se troši - rekao je on nedavno.

