ŠOU U VILI NA DEDINJU! Mali Željko naručio pesmu Anastasiji, Ceca i Lidija prasnule u smeh! HIT SNIMAK

Trenuci za pamćenje!

Mali Željko glavna je radost u porodičnom domu Ražnatovića na Dedinju, gde je zahvaljujući njemu svakog dana veselo. Ceca je više puta istakla da je sada Željko uvek u centru pažnje, te da svi ukućani najviše vole da provode vreme sa njim, što je potvrdila i Anastasija, kada je na svom Instagramu podelila momenat iz njihove kuće i oduševila svoje pratioce.

Svi su bili na okupu, a zvezda večeri bio je Željko. On je zahtevao od tetke Anastasije da mu otpeva pesmicu, a pevačica je to i učinila, dok je on sve vreme igrao i ponavljao reči za njom.

Ražnatovićeva se nekoliko puta nasmejala zbog sestrića, a u pozadini se mogu videti i Ceca i njena sestra Lidija kako su oduševljene Željkovom igrom, a u jednom trenuku prasnule u smeh.

Autor: D.T.