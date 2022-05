Iskreno!

Pevač Boban Rajović pojavio se na nedavno održanoj promociji albuma "Bioskop" svoje koleginice Seke Aleksić, i to u društvu supruge Dragane, koja se veoma retko pojavljuje u javnosti, iako su već skoro tri decenije u braku.

Rajović je za Pink.rs progovorio o karijeri i odnosu sa ćerkama, ali i otkrio da, iako je u pitanju neizmerna ljubav, ne cvetaju baš uvek ruže u braku.

Ovih dana mi sve cveta, baš puno ljubavi ima oko mene. Porodica je uvek na okupu, svi znate da je meni do najbitnije. Ćerke su mi došle, sin mi je tu, žena, tako da sam srećan. Baš je pre neki dan Gaga pravila punjene paprike, sedeli smo kod kuće svi zajedno i to se nije desilo, ja mislim, zadnje tri godine. Baš mi je bilo drago - ističe Boban.

Da li prilaze momci Vašim ćerkama ili Vas se plaše?

- Pa, ne prilaze, pazi, Ivana je jedno biće, onako, skroz stidljivo. A onaj mali vrag, Anđela, ona izaziva! Ali ne dam ja momcima da priđu - smeje se pevač.

Imate skladan brak. Da li se desi neka situacija da zabrljajte i kako ispravljate svoje greške?

- Da! Neću da lažem, desi se neka situacija da zabrljam, ne baš ono da zabrljam, ali desi se neka SMS poruka ili tako nešto. I to ne zato što sam ja posrednik, da sam se ja dopisivao, ali stigne neka poruka od neke koleginice, prijateljice... Nije Dragana ljubomorna, ali ima raznih poruka. Recimo, baš skoro mi je maserka poslala poruku: "Kad ćeš da te masiram sledeći put" i to je to, nastao skandal u kući! To je maserka koja i nju masira, samo nije to odmah ukapirala.

Koja je najnepristojnija ponuda ili poruka koju ste dobili sa estrade?

- Uh, bilo ih je, iskren da budem... Sada kad bih rekao šta je tu bilo, sve bi palo u vodu što sam do sada rekao, a to bi bila glavna moja izjava. Ukrala mi šou sigurno, tako da neću odgovoriti na to pitanje (smeh).

Kad Vam je supruga poslednji put rekla da Vas voli? Nedavno ste rekli da se to retko dešava.

- Jao, moram ti reći da mi je to pomoglo što sam rekao. Od tada mi stalno govori da me voli. Ja malo preterujem u tome, sigurno joj jedno dva-tri puta dnevno to govorim, ali to je zaisto iz srca. To je žena koju neverovatno mnogo volim, ne bih mogao da živim bez nje. Zaslužila je to, 6. decembra nam je 30 godina braka i mislio sam da joj priredim veliko iznenađenje. Kupiću joj kuću!

U Vašem spotu su se našle Sindi i Soraja. Da li možemo da očekujemo još neki vatreni video sa nekim zadrugarkama?

- Razmišljao sam se u vezi Sindi i Soraje, da li meni treba to u mojoj karijeri, ali sve je to šoubiz. Da li se može očekivati još nešto poput toga, vrlo moguće. Ja sam spontana ličnost i menjam mišljenje iz minuta u minut. Ne poznajem lično aktuelne zadrugarke, ne pratim, ali ima dobrih influenserki, čak dve i pratim! U novom spotu sam go, eto već skandala, razmišljam se da li da ga izbacim ili ne. Supruga zna, videla je, kaže mi da sam baš zgodan (smeh).

Autor: P.R.