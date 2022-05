NUDIO JOJ 100.000 EVRA DA PROVEDE NOĆ SA NJOM! Bivša zadrugarka dobila NEPRISTOJNU PONUDU, a evo šta radi u tim situacijama!

Priznala sve!

Bivša zadrugarka Anja Todorović otkrila je sve o nepristojnim ponudama koje je dobila od jednog čoveka.

Da li si dobila nekada nepristojnu ponudu?

- Dobijala sam, kako ne, ja imam tako slobodnije slike, pa nije ni čudo što ljudi to pomisle. Stizale su mi razne poruke, to ide ili blok, ili ne odgovoriš. Bio je jedan čovek, nemam pojma, koji mi je ponudio 100.000 evra da provede noć sa mnom, ja sam bila zgrožena, rekla je Anja.

Kako gledaš na prostituciju u Dubaiju i influensere koji su radili razne bahanalije tamo?

- Nikada nisam bila u Dubaiju, planirala sam, ali zbog cele te priče ne želi. Mislim da je bilo par osoba koje su to radilo. Ja se ne slažem sa tim, meni se to ne dopada, to prodavanje svog tela. Ja sam protiv toga.

