ACA LUKAS UHVAĆEN U ZAGRLJAJU ATRAKTIVNE PLAVUŠE! Ona ga LJUBI, a svi se pitaju samo jedno! ISPLIVALA FOTKA!

Opustili se!

Aca Lukas je jedan on najtraženijih pevača u regionu, i mada se njegovo ime stalno provlači u medijima, pevač se trudi da informacije o privatnom životu zadrži za sebe. Naime, sada je na društvenoj mreži TikTok "isplivala" fotografija gde je Lukas u zagrljaju atraktivne plavuše koja ga na fotografiji ljubi u obraz. Njih dvoje su na fotografiji prisni, a svi se pitaju da li između njih postoji nešto više.

Inače, Lukas važi za jednog od najtraženijih pevača, a gde god se pojavi podigne atmosferu do usijanja. Samim tim nije ni čudo što se za njegove nastupe uvek traži karta više, te su na ulazima u klubove uvek velike gužve. Tako je bilo i sinoć u Diseldorfu gde je Lukas nastupao u jednoj prestižnoj diskoteci.

Ono što je sve ostavilo bez teksta je to što se zbog njegove tezge cela ulica bila je zaustavljena zbog mase ljudi.Kako Kurir saznaje, u diskoteci u kojoj je Lukas nastupao, karte su prodavane po ceni od 25 evra po osobi, a ko je želeo da veče provede u separeu morao je da izdvoji 1.500 evra.

Inače, pevač za nastupe u klubovima uzima od 20.000 do 25.000 evra, dok se njegova cena za hale kreće do 30.000 evra.Lukas do leta ima još 54 nastupa, a od početka do kraja godine imaće čak 109 nastupa.

Autor: M.K.