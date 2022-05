'NISAM JA KOSOVKA DEVOJKA, NE MOGU NIKOG DA VADIM IZ BLATA' Barbara prvi put, nakon RASKIDA, oplela po Darku: Sve mi se skupilo...

Veza sa pevačem ju je sputavala.

Folk pevačica Barbara Bobak rešila je da otvori dušu i progovori o bivšem dečku Darku Laziću i iznese sve detalje njihove burne veze. Barbara Bobak je ispričala kako je gledala na njegov stil života i dovođenje u vezu sa narkoticima, alkoholom i saobraćajnim prekršajima.

- Ja sam znala s kim ulazim u vezu, ali nisam znala da će to uticati na naš odnos, zbog čega sam i morala da prekinem vezu. Ljubav je počela da se gasi jer sam shvatila da imamo različite poglede na svet, različite planove... Dosta toga se nakupilo, pa je raskid bio najbolje rešenje - rekla je ona i otkrila da li je pokušala da ga promeni:

- Ja nisam ušla u vezu s njim da bih ga menjala, nisam ja Kosovka devojka, ne mogu ja nikog iz blata da vadim. I sama volim da popijem kada izađem, da se zabavljam, tako da je meni i trebao neko sa sličnim temperamentom da me razume i da može da me prati.

Pričalo se da je vezu sa Darkom koristila zarad marketinga, a evo kako ona na to gleda.

- Iskreno, smetalo mi je i bolelo to što sam isključivo nosila epitet Darkove devojke. On može da vam potvrdi da sam maksimalno izbegavala da se pojavljujem s njim, i ako pogledate malo bolje, videćete koliko sam u svemu tome bila izgubljena - rekla je ona i prokomentarisala to što se priča da joj je cena nastupa dosta skočila nakon veze sa Lazićem.

- Ja sam pevala i za 50, i za 100, i za 500 evra, i za džabe i za bakšiš. Moja cena nije skočila zbog veze s Darkom, već zato što sam snimala pesme, obrade koje imaju milionske preglede, počela sam da sarađujem s novim menadžmentom, tako da moja veza s Darkom nema veze s mojom cenom. Odnos s njim mi je doneo jedino medijsku pažnju koja mi nije ni prijala, čak me je i sputavala.

